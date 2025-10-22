La puntata del 22 ottobre di Uomini e Donne è cominciata in un modo piuttosto atipico. Maria De Filippi ha dato il buon pomeriggio a tutti i presenti, ma una sedia era vacante, ovvero, quella di Tina Cipollari. L’opinionista non era presente nella messa in onda di oggi, cosa che ha generato un certo sgomento sui social. Tanti telespettatori hanno dichiarato di sentire molto la sua assenza, soprattutto in virtù delle tante dinamiche che si sono venute a creare. Cosa è accaduto, dunque, a Tina?

Come mai Tina Cipollari era assente da Uomini e Donne? Il web protesta

Tina Cipollari era assente nella puntata di oggi di Uomini e Donne. La sua mancata presenza ha fatto molto rumore, ma a generare particolare scompiglio è stato soprattutto il fatto che la conduttrice non ha dato alcuna spiegazione in merito a quanto accaduto. Maria, infatti, ha dato il via alla messa in onda come se nulla fosse. Per tale ragione, non si sa in maniera ufficiale quale sia il motivo specifico dell’assenza di Tina Cipollari da UeD.

Ad ogni modo, considerando che le sue assenze dal programma si contano sulle dita di una mano, è molto probabile che l’opinionista abbia avuto qualche indisposizione seria che l’ha spinta a non poter prendere parte a questa registrazione. In ogni caso, i fan possono stare tranquilli, in quanto Tina farà presto ritorno in trasmissione, dato che dalle anticipazioni emerge che sarà presente nelle prossime puntate.

Isabella chiede soldi a un cavaliere, che la sbugiarda: scoppia il caos a Uomini e Donne

La mancata presenza di Tina Cipollari si è avvertita soprattutto durante il blocco dedicato ad Isabella e Mario Lenti. La donna è uscita con il cavaliere e si è trovata molto bene. Al centro dello studio, però, si è parlato di una precedente frequentazione che la donna ha avuto con Christian. Quest’ultimo ha fatto delle confessioni piuttosto private sulla donna, ed ha fatto delle allusioni molto gravi sul suo conto. Nello specifico, Christian ha interrotto la conoscenza con la donna in quanto ha avuto la percezione che lei fosse alla ricerca di una persona che la mantenesse economicamente. Isabella ha provato a tergiversare sulla questione, appigliandosi ad altri disguidi che ci sono stati con il cavaliere. Vedendosi alle strette, poi, la donna ha accusato Christian di essere davvero sgarbato a parlare di queste cose.

Il dibattito, poi, è degenerato nel momento in cui è intervenuta Gemma Galgani, la quale sta ancora male per Mario, sta di fatto che è scoppiata in una valle di lacrime anche questa volta. La donna ha attaccato Isabella accusandola di essere interessata a Mario solo perché ha una bella auto. Inoltre, Gemma ha anche rivelato che Isabella abbia richiesto di rilasciare delle interviste a pagamento. Questa cosa è stata confermata da Lorenzo Pugnaloni sui social, il quale ha rivelato che la dama, tempo fa, gli chiese 500 euro per rilasciargli un’intervista, cosa ovviamente mai accaduta.

Dinanzi queste confessioni, è stato inevitabile l’intervento di Maria per placare la situazione dato che la questione si stesse spostando troppo sul personale. Molto probabilmente la conduttrice ha deciso di tagliare anche la scena in cui Isabella tira due ceffoni a Christian, in quanto questo non è andato in onda. Gianni Sperti, dal canto suo, è intervenuto per difendere Christian complimentandosi per non aver spiattellato lui la delicata questione in tv, ma sia stato spinto a farlo in quanto ne ha parlato la conduttrice. Intanto, Mario è uscito anche con Cinzia Paolini, e anche con lei si è trovato benissimo. La donna, però, sta frequentando anche Enrico, il quale è rimasto particolarmente colpito dai suoi modi di fare e di essere. Alla fine, poi, Cinzia ha ballato con Enrico, mentre Isabella si è consolata con Mario.

Cristiana va a riprendere Federico e scoppia una dura lite a UeD

L’attenzione, poi, si è spostata sul Trono Classico di Uomini e Donne. Cristiana Anania è andata a riprendere Federico, che in una precedente puntata aveva deciso di andare via. Il ragazzo è rimasto molto colpito dal suo gesto, al punto da decidere di tornare in puntata per corteggiarla. Questo ha scatenato le ire di Ernesto, il quale ha sbottato contro il suo rivale dandogli dell’immaturo e del ridicolo. Gli animi si sono scaldati parecchio. Alla fine la ragazza ha scelto di ballare con Federico.