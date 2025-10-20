Questa settimana sarà molto movimentata a Uomini e Donne. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre rivelano che una dama perderà il controllo contro un cavaliere arrivando a dargli delle sberle. Altre protagoniste scoppieranno in lacrime a causa di alcune decisioni prese dai cavalieri che stanno frequentando. Anche al Trono Classico non mancheranno discussioni molto accese e movimentate.

Spoiler settimanali UeD Trono Over: schiaffi, pianti e chiusure

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative a questa settimana rivelano che, per quanto riguarda il Trono Over, si parlerà di Marina, la quale sta uscendo con Arcangelo. La donna, però, avrà una discussione molto accesa con Isabella, la quale darà della matta alla prima in quanto grida troppo. Isabella si renderà protagonista anche di altri blocchi altrettanto movimentati. La donna, infatti, sta uscendo anche con Mario Lenti, ma in studio paleserà la volontà di interrompere la frequentazione. Per contro, invece, sta conoscendo Christian, con il quale sembrava che le cose stessero andando bene.

In studio, però, tra i due ci sarà una discussione molto accesa in quanto il cavaliere farà delle rivelazioni alquanto private sulla donna, al punto da farle perdere completamente le staffe. Isabella, infatti, attaccherà pesantemente il suo interlocutore, fino ad arrivare a mollargli due ceffoni. Tutto ciò è emerso dalle anticipazioni riportate su Lollo Magazine, dunque, non si sa se tale contenuto verrà mandato in onda oppure censurato da Maria De Filippi. Ad ogni modo, nel passare dei giorni, Isabella verrà consolata da Mario Lenti, tuttavia, la donna paleserà al cavaliere di non essere interessata a continuare la conoscenza. Dopo un bel po’ di polemiche, durante le quali Isabella rivelerà di essere rimasta molto male per quanto accaduto in occasione della lite con Christian, in quanto si aspettava una parola di conforto da parte dei presenti, la donna farà una confessione. Nello specifico, dirà di voler abbandonare il programma in quanto ammetterà di aver conosciuto una persona al di fuori a cui è interessata e con la quale intende intraprendere una conoscenza.

Per quanto riguarda il capitolo inerente Federico Mastrostefano, il cavaliere dirà di non voler continuare con Agnese De Pasquale, e la donna avrà uno sfogo e scoppierà in lacrime. La dama recriminerà al cavaliere di non averle detto sin dal primo momento di essere attratta da lei solamente mentalmente e non esteticamente. Ad ogni modo, i due chiuderanno la conoscenza. Per Federico arriveranno due nuove donne, e lui deciderà di tenerle. Intanto, proseguirà anche la conoscenza con Francesca. Anche Gemma Galgani avrà un nuovo crollo in quanto ancora non si è rassegnata al fatto che Mario abbia preso la decisione di chiudere la frequentazione con lei soffermandosi su altre donne, tra cui Cinzia Paolini.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: corteggiatrici e corteggiatori vanno via

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, al centro dell’attenzione ci sarà Flavio Ubirti, il quale porterà in esterna Nicole Belloni, ma il contenuto dell’uscita non verrà mandato in onda. Questo perché si parlerà di Martina e Denise, le quali non si presenteranno in studio dopo quanto accaduto durante una scorsa puntata di UeD. Il tronista deciderà di andare a riprendere poiché, anche se vogliono decidere di andare via, devono prima avere un confronto faccia a faccia con lui. Dopo un po’ di titubanze, entrambe le ragazze torneranno in studio.

Cristiana Anania porterà in esterna Ernesto, e Federico manifesterà la volontà di andare via, dando seguito alle sue intenzioni. La tronista andrà dietro le quinte per potergli parlare, ma il contenuto non sarà mandato in onda. La giovane andrà a riprendere il corteggiatore sotto casa e lui deciderà di tornare. Cristiana, poi, uscirà anche con Jakub, generando le ire di Ernesto, il quale sbotterà contro il suo rivale accusandolo di essere nel programma solamente per visibilità.