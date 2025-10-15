Quella del 14 ottobre è stata una registrazione alquanto dinamica a Uomini e Donne. Tra gli eventi che hanno suscitato maggiore sgomento c’è stato soprattutto il ritorno di Jakub Bakkour. Il ragazzo, che nella scorsa registrazione aveva deciso di andare via, è ritornato, ma non per Cristiana Anania. Al Trono Over, invece, c’è stata la prima sfilata dell’edizione, ma non sono mancate discussioni e colpi di testa.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne della registrazione del 14 ottobre: lite tra Mario e Gemma, prima sfilata

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 14 ottobre riportate da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine rivelano che si è partiti, come di consueto, dal Trono Over. Al centro dell’attenzione c’è stata Gemma Galgani, la quale ha preso di mira Mario Lenti, ancora una volta. Il cavaliere è apparso alquanto spazientito dal comportamento della donna, al punto da prendere la drastica decisione di interrompere qualunque tipo di rapporto con lei, anche dal punto di vista dell’amicizia.

Federico Mastrostefano, invece, ha cambiato idea su Agnese De Pasquale. I due avevano interrotto la conoscenza precedentemente, ma poi hanno deciso di darsi un’altra chance. Federico ha addirittura parlato di percentuali di frequentazione, ovvero, ha detto che con Agnese sia attualmente al 75%. Le sue parole e i suoi ragionamenti hanno, come sempre, generato un forte clamore in studio. Poi si è passati alla sfilata delle donne, la prima di questa stagione. A trionfare in questa circostanza è stata proprio Agnese.

Spoiler Trono Classico UeD: il ritorno clamoroso di Jakub Bakkour

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella scorsa registrazione Jakub Bakkour aveva deciso di abbandonare la trasmissione dopo essere stato messo in discussione, per l’ennesima volta, da Cristiana Anania. La tronista aveva deciso di non andare a riprenderlo, ragion per cui il giovane non sarebbe dovuto tornare. Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, però, c’è stato un colpo di scena. La nuova tronista Sara Gaudenzi si è mostrata interessata al ragazzo, sta di fatto che ha chiesto alla redazione se fosse possibile mandarlo a chiamare. Il giovane, nel momento in cui ha ricevuto tale proposta, ha deciso di accettare, pertanto, è tornato in trasmissione per corteggiare Sara. Cosa succederà adesso con Cristiana? Ci saranno dei tira e molla oppure la questione è finita qua? Staremo a vedere.