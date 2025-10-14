Si prospettano puntate ricche di colpi di scena a Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni della registrazione che è stata effettuata il 13 ottobre, ci sono stati vari episodi che hanno lasciato i presenti con il fiato sospeso. Sia al Trono Over sia a quello Classico non sono mancati scontri, abbandoni, ritorni e momenti estremamente concitati.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne della registrazione del 13 ottobre: presunti accordi, ritorni e novità

Le anticipazioni della scorsa registrazione di Uomini e Donne rivelano che si è partiti da Cinzia Paolini. La donna sta uscendo con Mario Lenti ed Enrico, ma in studio ci sono state delle discussioni molto accese. Soprattutto il primosi è scagliato contro la dama accusandola di essere falsa e di essersi addirittura messo d’accordo con Enrico. I due, ovviamente, hanno smentito. Al termine del confronto/scontro, poi, Maria De Filippi ha fatto la fatidica domanda, ovvero, ha chiesto a Mario se volesse continuare o meno a uscire con la dama, e lui ha risposto inaspettatamente in modo affermativo. Tutti i presenti sono rimasti senza parole. La stessa conduttrice ha detto al cavaliere che la sua decisione risulta alquanto insensata considerando ciò che pensa di Cinzia.

Poi si è passati a Roberto, il quale sta frequentando sia Rosanna Siino sia Gloria Nicoletti. Con la prima, però, ha deciso di chiudere, mentre con la seconda ha scelto di continuare la frequentazione. Passando al capitolo Federico Mastrostefano, invece, per lui sono scese due nuove dame, ma lui ha deciso di farne rimanere solamente una. Nel parterre, poi, è tornato un cavaliere che ha partecipato un po’ di tempo fa a Uomini e Donne, ovvero, un certo Paolo.

Spoiler Trono Classico UeD: Jakub e Federico se ne vanno

In merito alle dinamiche del Trono Classico, invece, le anticipazioni di Uomini e Donne della scorsa registrazione rivelano che Cristiana Anania ha avuto una discussione molto accesa con Jakub durante un confronto in camerino. La discussione è stata così accesa al punto che il corteggiatore ha deciso di autoeliminarsi uscendo dallo studio. Cristiana ha deciso di non seguirlo così, se non ci saranno ripensamenti, Jakub non dovrebbe più essere un corteggiatore della tronista.

Cristiana, poi, ha annullato anche un’esterna con Federico per poter incontrare Ernesto. Il ragazzo, ovviamente, si è molto arrabbiato e, durante un confronto in studio, ha deciso di andare via. Contrariamente a come fatto con Jakub, però, in questa circostanza la Anania ha deciso di rincorrere il ragazzo per poter chiarire le cose con lui. Ernesto, nel frattempo, è rimasto da solo in studio, cosa che di certo non lo ha entusiasmato. Nella registrazione di ieri non si è parlato di Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi. Ricordiamo, però, che oggi ci saranno nuove riprese, dunque, si parlerà di loro in tale sede.