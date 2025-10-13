Mario Lenti è stato messo in difficoltà nella puntata di oggi di Uomini e Donne a causa di Magda. Maria De Filippi ha sgridato Gemma Galgani per alcune dichiarazioni fatte, mentre al Trono Classico un corteggiatore viene preso di mira.

Magda esce con Sebastiano Mignosa e Mario Lenti sbotta, Gemma redarguita da Maria

Le carte in tavola si sono ribaltate nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione c’è stato Mario Lenti. Tuttavia, rispetto a quanto accaduto nelle puntate precedenti, in questa circostanza non è stato lui ad essere “ambito” da diverse donne. In particolar modo, Magda gli ha dato una bella lezione facendogli capire cosa si provi a sedersi al centro studio con la concorrenza di fianco. La donna, infatti, è uscita con Sebastiano Mignosa, del quale si è detta molto attratta. Questo ha indisposto parecchio il cavaliere, che ne ha approfittato per accusare la donna di aver agito solo per ripicca nei suoi riguardi e di essere troppo superficiale e poco attenta ai dettagli. Lei stessa, ma anche i presenti in studio, hanno ritenuto che il comportamento di Mario fosse dovuto alla gelosia.

Mario è uscio anche con Gemma Galgani, ma solamente in amicizia. Dalle clip mandate in onda, però, è apparso alquanto palese a tutti che, in realtà, la donna non sia del tutto sincera in quanto in realtà tiene ancora a lui. Ad ogni modo, dopo aver parlato di quanto accaduto, Gemma è tornata a sedere al suo posto alquanto sconsolata, mentre Magda ha deciso di ballare con Sebastiano lasciando Mario ballare inevitabilmente con Valeria, un’altra dama che sta conoscendo e con cui c’è stato un bacio.

Dopo il ballo c’è stato uno scontro molto acceso tra Gemma e Magda. La prima ha accusato la seconda di essere una donna molto “intraprendente” e “vivace”, ragion per cui crede che tra lei e Mario ci sia stato altro rispetto ad un bacio. L’intervento di Gemma è apparso fuori luogo a Maria De Filippi che, infatti, ha redarguito la donna invitandola a non fare strane allusioni.

Guido Ricci e Federica proseguono a gonfie vele, Federico contro Jakub

L’attenzione, poi, si è focalizzata su Guido Ricci e Federica. I due hanno raccontato di essere stati molto bene insieme, sta di fatto che ci sono stati anche dei momenti divertenti. La conoscenza sta proseguendo così bene al punto da decidere di donarsi l’esclusiva. Durante tale blocco è stata chiamata in causa anche Gloria Nicoletti, la quale ci ha tenuto a precisare che Guido fosse solito guardare le sue Storie sui social, come se lui fosse ancora interessato a lei. Guido ha ammesso di non reputarla indifferente, in quanto tra di loro c’è stato qualcosa di importante. Il cavaliere, invece, ha reputato gli atteggiamenti della dama come una dimostrazione di interesse nei suoi riguardi.

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, è stata chiamata al centro dello studio Cristiana Anania. Federico l’ha raggiunta dopo la scorsa puntata di UeD per parlare male di Jakub. Il ragazzo è convinto che il corteggiatore stia prendendo in giro la tronista, e gli dà molto fastidio il fatto che lei non se ne accorga e penda quasi dalle sue labbra. In studio, poi, i due corteggiatori si sono scontrati. Federico, però, è stato un po’ criticato in quanto, invece di soffermarsi sulla tronista, ha preferito perdere il suo tempo per parlare di un suo rivale.