Nella registrazione di Uomini e Donne del 7 ottobre c’è stato un colpo di scena che ha riguardato un coppia del Trono Over. Due protagonisti molto discussi hanno deciso di uscire dal programma insieme, ma il tutto è avvenuto in un modo piuttosto bizzarro. Poi ci sono stati degli scontri accesi sia al Trono Over sia a quello Classico. Ecco cosa è accaduto.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Sabrina e Nicola escono in modo atipico, Agnese fa una confessione

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 7 ottobre rivelano che si è partiti dal Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono finiti subito Sabrina Zago e Nicola, il cavaliere con cui si sta frequentando da un po’ di tempo. Dopo un confronto, i due palesano l’intenzione di lasciare il programma insieme. La più convinta era lei, mentre il cavaliere è apparso un po’ titubante. Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi informa Sabrina circa l’arrivo di un nuovo cavaliere per lei. La donna temporeggia, poi alla fine fa una sorta di “ricatto” a Nicola. Nel dettaglio, gli dice che o escono dal programma insieme, oppure lei fa scendere e conosce il nuovo cavaliere. Dopo varie sollecitazioni anche da parte della conduttrice, poi, Nicola decide di accettare, così i due escono dal programma insieme.

Poi si è passati a Mario Lenti e Cinzia Paolini. I due si stanno frequentando ed è venuto fuori che il cavaliere ha regalato un abito alla donna dello stesso colore di quello indossato da Gloria Nicoletti in una precedente occasione. Per tale ragione, sono stati fatti dei commenti anche sulla dama. Durante tale blocco sono intervenute anche Gemma Galgani e Magda, le quali non hanno potuto fare a meno che criticare Mario. Magda, intanto, sta uscendo anche con Sebastiano Mignosa e le cose stanno andando molto bene, sta di fatto che lei andrà in Sicilia da lui. Per il cavaliere è arrivata anche una nuova donna, ma lui ha preferito concentrarsi solo su Magda. Agnese De Pasquale, dal canto suo, ha confessato di essere ancora interessata a Federico Mastrostefano.

Spoiler Trono Classico UeD: esterna da incubo per Sara, Cristiana rifiutata

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella registrazione del 7 ottobre si è parlato di Sara Gaudenzi. La ragazza ha avuto un’esterna molto movimentata con Marco. I due hanno avuto una discussione particolarmente accesa e non sono riusciti a chiarirsi. La tronista, inoltre, è scita anche con un nuovo corteggiatore di nome Andrea, con cui si è trovata abbastanza bene. Cristiana Anania ha portato in uscita un ragazzo nuovo chiamato Simone e sono apparsi molto complici. Gli altri corteggiatori hanno attaccato la tronista, soprattutto Ernesto, il quale si è anche rifiutato di ballare con la ragazza. Di Flavio Ubirti, invece, non si è parlato.