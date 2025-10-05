Nella vita di ognuno di noi, almeno una volta, sarà capitato un episodio drammatico e spaventoso che ha messo a dura prova i nostri nervi. Ebbene, qualcosa del genere è accaduto anche a Gemma Galgani che, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha raccontato un incidente drammatico che ha avuto in autostrada un po’ di tempo fa, che l’ha lasciata sotto shock, e ancora oggi fa fatica a ricordare.

Gemma Galgani racconta dell’incidente drammatico che le è accaduto in autostrada

Con l’avvicinarsi di Halloween, Gemma Galgani ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale di Uomini e Donne in cui ha voluto condividere con i lettori un episodio drammatico che le è capitato. La donna ci ha tenuto a precisare che, purtroppo, questo non è assolutamente l’unico, in quanto le è capitato di vivere tantissime esperienze traumatiche. Ad ogni modo, quella che ricorda con maggiore paura è proprio la seguente.

Una sera si trovava in autostrada per tornare nella sua Torino dopo aver fatto visita ad un caro amico ad Albisola in Liguria. La dama di UeD si trovava a bordo della sua vettura completamente da sola, ma non era affatto impaurita, in quanto le è sempre piaciuto guidare, inoltre quel tragitto lo conosceva benissimo. Gemma ha spiegato di essere una brava guidatrice e di essere anche amante della velocità, sta di fatto che la sua corsia è quasi sempre quella del sorpasso. Ebbene, questa premessa è doverosa al fine della comprensione della pericolosità di quanto accaduto alla protagonista.

Mentre Gemma stava percorrendo con velocità sostenuta l’autostrada, si rese conto che qualcosa non andasse e che l’auto non stesse rispondendo a nessun comando. Freni, frizione, cambio, luci, tutto era completamente in panne. La Galgani ha raccontato di essere finita nel panico, ma al contempo provò a non perdere la lucidità. Poco alla volta, infatti, attese che la vettura si arrestasse da sola ma, improvvisamente, ci fu una complicazione. L’auto iniziò ad emettere del fumo che, in men che non si dica, la avvolse completamente.

Come è finita la vicenda e cosa ha fatto Gemma

Nel momento in cui Gemma Galgani riuscì a fermare l’auto, scappò subito via temendo che potesse scoppiare da un momento all’altro. In quel momento, però, si rese conto di aver lasciato in macchina la sua borsa, con tanto di documenti ma, cosa più importante, con il cellulare, l’unico mezzo di comunicazione con il quale poter chiedere aiuto. Con il cuore in gola, dunque, la donna decise di tornare in auto, consapevole del fatto che le cose sarebbero potute finire molto male, afferrò la borsa e si allontanò il più in fretta possibile.

A quel punto prese il cellulare e chiamò i soccorsi. Non si sa con esattezza cosa accadde alla vettura della donna, fatto sta che dopo quell’episodio dovette rottamarla e acquistarne un’altra. Anche se è passato del tempo da quel terribile incidente, Gemma ha ammesso di ricordare perfettamente il terrore provato, anche se questo non le ha impediti di rimettersi immediatamente alla guida.