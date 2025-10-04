Gemma Galgani fa parte di Uomini e Donne dal 2010. Sono ormai 15 anni che la protagonista entra nelle case degli italiani al pomeriggio per allietare le giornate e movimentarle con le numerose dinamiche di cui si rende spesso protagonista. Con il passare del tempo, e le varie interviste rilasciate, Gemma si è aperta con il pubblico raccontando delle parti della sua vita inedite e che esulano dal programma. Nel corso di una recente intervista rilasciata sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, la protagonista ha approfondito la tematica inerente il lavoro. A tal riguardo, ha parlato di tutti i lavori che ha svolto nella sua vita, alcuni decisamente insoliti e inaspettati per il pubblico.

Gemma Galgani svela il suo primo lavoro, quanto guadagnava e cosa le sarebbe piaciuto diventare

Nel corso di un’intervista Gemma Galgani ha fatto una sorta di colloquio di lavoro con lo staff di Uomini e Donne in quanto ha parlato di tutte le professioni che ha svolto nella sua vita, e ne sono davvero tante. Partendo dal primo impiego, quello forse più inaspettato, Gemma ha rivelato che quando era ragazzina ricevette una proposta per fare una comparsa al Teatro Regio di Torino. Il suo stipendio era di 7 mila lire all’ora, ma la donna ha ammesso che l’avrebbe fatto anche gratis in quanto le piaceva davvero molto.

Successivamente, poi, ha provato a studiare per svolgere la professione di Vigilatrice d’Infanzia. Si tratta di una professione che attualmente non esiste più ed è stata in parte sostituita dall’infermiera infantile. La donna ha rivelato di aver sempre amato i bambini, ragion per cui si cimentò in questa avventura. Tuttavia, dopo poche lezioni decise di lasciare in quanto capì che il lavoro era troppo pieno di responsabilità di cui all’epoca non voleva sobbarcarsi.

Gli altri lavori svolti dalla dama di Uomini e Donne e il suo sogno nel cassetto

Tra gli altri lavori inediti nei quali si è cimentata Gemma Galgani, poi, c’è anche quello di segretaria di produzione presso l’emittente radiofonica Radio Capital. Gemma, però, ha esperienza anche nel settore della ristorazione e dell’imprenditoria. Tempo fa, infatti, si trovò a gestire un ristorante in una baita in montagna a Grangesis, vicino Sestriere. Successivamente, poi, si cimentò nella direzione di un locale molto particolare a Fiuggi. In entrambe le esperienze la sua attività principale era quella di curare tutti i dettagli della mise en place, dell’organizzazione degli eventi e, soprattutto, della personalizzazione di ricette

Il pubblico da casa, però, identifica Gemma per il suo lavoro a teatro. Anche in tale ambito ha svolto varie professioni, a partire dall’addetta alla biglietteria, fino a diventare direttrice di sala. Questo è stato in assoluto il lavoro che ha amato di più e che l’ha arricchita maggiormente. Per contro, invece, ci sono due professioni che non farebbe mai, ovvero, quella del cacciatore e del magistrato. Specie di quest’ultima ha chiarito che non ama giudicare le persone. Infine, poi, nonostante la sua vita sia stata piena di lavori diversi, Gemma ha rivelato di avere ancora un sogno nel cassetto, ovvero, quello di aprire un ristorante tutto suo dove accogliere i clienti come se fosse casa sua e proporre loro pietanze tipiche. Riuscirà mai a realizzare questo suo desiderio?