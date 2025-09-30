Lunedì 29 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Durante le riprese non sono mancati momenti concitati ed emotivamente molto provanti. Sia al Trono Classico sia a quello Over ci sono stati degli scontri e delle decisioni importanti. Ecco cosa è successo.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: dame in lacrima, decisioni e scontri

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 29 settembre che sono state riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni rivelano che si è partiti da Federico Mastrostefano, il quale ha preso una decisione inaspettata. Il cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con Agnese De Pasquale, malgrado in precedenza sembrassero intenzionati a darsi quasi una sorta di esclusiva. La donna è rimasta molto male al punto da scoppiare in lacrime, ma Federico non si è curato di ciò ed ha preferito continuare ad uscire con Francesca.

Quello di Agnese, però, non è stato l’unico pianto della registrazione. Anche Gemma Galgani è apparsa molto provata a causa di come siano andate le cose con Mario Lenti. La donna si stava innamorando di lui, ragion per cui non si capacita del fatto che il cavaliere abbia deciso di chiudere ogni rapporto con lei. Questo, dunque, la spingerà a scoppiare in un pianto disperato. Si è passati poi a Marina, la quale è uscita con Arcangelo. Durante tale blocco è scoppiata una forte discussione tra la dama e Isabella, la quale le ha dato della pazza a causa del suo tono di voce troppo alto.

Spoiler Trono Classico di UeD: corteggiatrici assenti, abbandoni e momenti complicati

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella registrazione del 29 settembre ci sono stati dei momenti molto complessi per Flavio Ubirti. Il giovane ha deciso di uscire con Nicole Belloni, ma il contenuto della loro uscita non è stato proiettato durante la registrazione. Le altre due corteggiatrici, Denise e Martina non erano presenti in studio, cosa che ha destabilizzato parecchio il tronista, il quale ha palesato la volontà di andare a parlare con loro per capire cosa sia successo e affrontarsi faccia a faccia.

Momenti particolari anche per Cristiana Anania. La tronista ha portato in esterna Ernesto, mentre Federico ha espresso la volontà di eliminarsi in quanto ci è rimasto male per non essere stato portato fuori. Il giovane, così, lascia lo studio e Cristiana lo insegue. Jakub era assente, ma non si sa se per motivi personali o perché è stato eliminato. Sara Gaudenzi, infine, è uscita con un ragazzo che si chiama Marco e per lei sono arrivati nuovi spasimanti. Ad ogni modo, quest’oggi ci sarà una nuova registrazione, dunque scopriremo cos’altro è successo in quanto le dinamiche sono rimaste alquanto aperte, specie al Trono Classico.