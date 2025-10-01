La tregua è durata poco. Dopo le polemiche sui singoli, la Casa del Grande Fratello 2025 è esplosa nella sua prima vera lite collettiva. Motivo del contendere? Una goliardica battaglia di cuscini nel cuore della notte, che ha trasformato il divertimento di alcuni nell’incubo di chi voleva solo dormire.

Il caos in camera da letto

Nel buio della camera, un gruppo di concorrenti più giovani – tra cui Omar, la discussa Giulia e la “coppia” sotto osservazione Benedetta-Giulio – ha dato il via a un’improvvisa battaglia di cuscini. Urla, risate e colpi di piume hanno rotto il silenzio, svegliando di soprassalto gli altri coinquilini che cercavano di riposare. Un gioco innocente che però, data l’ora tarda, ha fatto perdere la pazienza a più di uno.

“Divento una pazza!”: la furia di Grazia e Francesco

Il primo a sbottare è stato Francesco Rana, che ha implorato rispetto per il sonno altrui: “Io c’ho sonno. Un po’ di rispetto! Ci sta, ma fino a una certa”.

Ma è stata Grazia Kendi a trasformare il rimprovero in una vera e propria sfuriata, alzando la voce contro i “giovani” disturbatori:

Se non mi fate dormire divento una pazza adesso! Dovete avere rispetto delle persone che si devono riposare, perché alle 4 di pomeriggio sembriamo gli zombie. Sembriamo i bambini delle elementari, alle 8 di mattina a fare i giochini!

A chiudere il cerchio ci ha pensato Matteo Azzali. L’ex pugile, già in crisi personale, ha assistito alla scena dal suo letto e ha sentenziato con tono minaccioso, promettendo conseguenze: “Questa cosa, domani, la chiarirò!”.

Lo scontro certifica la prima, grande frattura nella Casa: un evidente scontro generazionale tra un gruppo di ventenni spensierati e i concorrenti più adulti, che chiedono regole e rispetto. La minaccia di Matteo promette strascichi: la convivenza forzata ha presentato il suo primo, salatissimo conto.