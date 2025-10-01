Al Grande Fratello, si sa, le coppie sono il sale del programma. Ma quando un flirt sboccia a poche ore dallo spegnimento delle luci della prima puntata, il sospetto è d’obbligo. Sotto i riflettori finiscono la salumiera Benedetta Stocchi e il dentista Giulio Carotenuto, la prima (presunta) coppia di questa edizione, già al centro di un ciclone di dubbi: è un colpo di fulmine o pura strategia?.

Coccole, tango e sospetti: la cronaca di un flirt lampo

La cronaca delle prime 24 ore nella Casa parla chiaro: sguardi complici, “grattini” e lunghe chiacchierate notturne avvolti nello stesso plaid in giardino. Un’intimità fulminea che ha spinto Giulio a invitare Benedetta in un tango appassionato, prontamente frenato da lei con un sorriso malizioso: “Con calma”. La giustificazione ufficiale di Giulio di fronte alle prime battute dei coinquilini? “Stiamo sfruttando il calore perché abbiamo freddo”. Una scusa che, però, non ha convinto nessuno.

L’accusa dei coinquilini: “È una strategia, sei un calcolatore”

A suonare il campanello d’allarme, rompendo il clima da fotoromanzo, è stato il modello Jonas Pepe. Senza usare mezzi termini, ha definito l’atteggiamento dei due “subdolo” e frutto di un piano premeditato. In un confronto diretto con Giulio, l’accusa è stata frontale: “A me hai dato l’idea di essere calcolatore. Hai delle idee ben precise, come se già da casa tua fossi partito con dei piani”.

A fargli eco ci ha pensato Simone De Bianchi, che ha subito fiutato l’odore di una mossa studiata per guadagnarsi la scena nella prossima puntata: “Sicuramente fuori ne stanno già parlando. Lunedì certamente parleranno in puntata di questa ipotetica relazione”.

Il sospetto, che serpeggia tanto nella Casa quanto sui social, è che i due stiano seguendo un copione visto e rivisto: creare una “ship” a tavolino per garantirsi clip, sostegno del pubblico e, soprattutto, la permanenza nel gioco. Una mossa che trasformerebbe una potenziale storia d’amore nel primo, grande giallo strategico di questa edizione. La domanda ora è una sola: è una scintilla destinata a diventare un incendio o solo un fuoco di paglia per le telecamere? Il primo caso è servito.