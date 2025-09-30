Da mercoledì 1° ottobre, Canale 5 si prepara a regalare ai telespettatori una nuova dose di divertimento con il ritorno di “Avanti un altro!“. La quindicesima edizione del game show più bizzarro del preserale italiano torna con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, pronti a conquistare ancora una volta il pubblico con la loro irresistibile formula di intrattenimento.

Le novità della quindicesima stagione

Questa nuova edizione porta con sé diverse sorprese per i fan del programma. Tra le principali novità spicca l’arrivo di Luca Vetrone nel ruolo del Bonus, una figura che promette di aggiungere un tocco di freschezza al format consolidato. Il mitico Salottino si arricchisce inoltre di due nuove presenze: Sofia Bartoli vestirà i panni de “La Veterinaria”, specializzata in domande sul regno animale, mentre Elena Zhou, nota come “La Cina”, porterà quesiti sulla medicina tradizionale cinese e sulla cultura del suo paese d’origine.

Questi nuovi ingressi dimostrano come il programma continui a evolversi, mantenendo però intatta quella formula vincente che da anni caratterizza il preserale di Canale 5. L’equilibrio tra tradizione e innovazione rappresenta uno degli elementi che hanno reso “Avanti un altro!” un appuntamento fisso per milioni di italiani.

I personaggi storici che non mancano mai

Non potevano mancare i volti storici che hanno reso celebre il programma nel corso degli anni. Ritroveremo la Bonas Paola Caruso, lo Iettatore Franco Pistoni insieme alla sua “moglie” Giorgia Pianta, e il Jolly Alessandro Patriarca. La Regina del Web Laura Cremaschi e la Bona Sorte Viviana Vizzini continueranno a essere parte integrante del cast.

Il ricco ensemble include anche personaggi diventati iconici come Horror (Jean Michel Danquin), XXXL (Francesco Nozzolino), l’Agente Segreto (Martino Meuli) e il Coreografo (Nino Tortorici). Particolare attenzione merita Carlo Romano, che oltre al consolidato ruolo di “Rebus” interpreterà anche il nuovo personaggio “Il Genio Inventore”, ampliando così il suo contributo al programma.

Il gioco finale che ha fatto storia

Il momento clou di ogni puntata rimane invariato: la sfida finale che incorona il campione della giornata. Questo gioco, diventato un vero cult televisivo negli anni, mantiene la sua caratteristica unica di essere “tutto al contrario”. Il concorrente, per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale, deve riuscire nell’impresa apparentemente semplice ma in realtà molto complessa di dare 21 risposte sbagliate.

Dietro le quinte del successo c’è il lavoro certosino di Sdl2005, la società che dalla prima edizione si occupa della ricerca dei concorrenti attraverso migliaia di casting in tutta Italia. Tutti i personaggi nascono dalla creatività di Paolo Bonolis e del team di autori, che riescono a trasformare persone comuni in veri e propri fenomeni televisivi. L’appuntamento è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, per continuare a regalare momenti di puro divertimento e leggerezza.