La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata incentrata prevalentemente su Gemma Galgani e le sue conoscenze. La situazione si è immediatamente surriscaldata dando luogo a dinamiche degne di nota. A seguire, poi, si è parlato anche di altri argomenti.

Le conoscenze di Gemma Galgani a UeD e le lacrime della dama

La puntata del 29 settembre di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani a centro studio, la quale sta uscendo con ben tre cavalieri, ovvero, Pasquale, Antonio e Mario. Il primo ci ha subito tenuto a chiarire una cosa con Arcangelo, il quale l’aveva criticato per il modo in cui aveva scherzato con Tina Cipollari chiamandola “Panzerottina”. Gemma, però, è subito intervenuta per mortificare Arcangelo accusandolo di essere la persona meno adatta a parlare di correttezza e di essere un ipocrita e ruffiano. Chiusa questa parentesi, poi, si è passati all’esterna tra Gemma e Antonio. Malgrado l’uomo sia stato molto gentile e garbato, la donna ha deciso di eliminarlo dicendo che non sia scattato nulla di più.

Ad accelerare la decisione della dama ci ha pensato anche l’incontro con un nuovo cavaliere di nome Mario. Gemma è rimasta folgorata dal cavaliere, ma quest’ultimo non è sembrato ricambiare appieno le emozioni della donna, sta di fatto che, dopo l’incontro con la Galgani, è uscito con Magda, con cui si è anche scambiato un bacio. Tina non ha potuto fare a meno di punzecchiare Gemma, al punto da spingerla a lasciare il centro studio tra le lacrime. Mario è andato subito a riprenderla abbracciandola. Anche Magda è rimasta alquanto freddata nello scoprire di avere una “rivale”, sta di fatto che ha mostrato titubanza nel proseguire la conoscenza. Alla fine il cavaliere ha scelto di ballare con la Galgani.

Confronto tra Guido, Agnese, Gloria e Francesco a Uomini e Donne

Successivamente si è passati a un blocco dedicato a Gloria Nicoletti, Agnese De Pasquale, Guido Ricci e Francesco, un cavaliere nuovo. La prima scopre che il suo ex ha chiesto il numero ad Agnese, ma lei non ha accettato in quanto non ritiene opportuno iniziare una conoscenza con un uomo che, fino a poco tempo fa, si è detto innamorato di un’altra, La Nicoletti, ovviamente, è rimasta basita dal comportamento dell’uomo. Ad ogni modo, non ha intenzione di dedicargli molto tempo, in quanto ha preferito concentrarsi sulla conoscenza con Francesco, con cui è scappato anche un bacio a stampo. Il ragazzo, però, è uscito anche con altre donne, tra cui Federica ed ha mostrato interesse per Agnese. Queste scoperte non hanno entusiasmato Gloria. Nonostante tutto, i due hanno deciso di continuare ad uscire ed hanno ballato anche insieme.

Dopo il ballo, Tina ha ripreso la parola per punzecchiare Gemma e farle notare che Magda e Mario si siano scambiati dei baci a stampo durante il ballo. Il cavaliere, poi, è stato chiamato a rivelare con chi volesse uscire quella stessa sera, ma lui è stato vago. Da lì è nato un battibecco tra i tre protagonisti, dove sono stati coinvolti anche altri esponenti del parterre, durante il quale Gemma ha palesato di provare dei sentimenti per Mario.