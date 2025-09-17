Nella registrazione del 16 settembre di Uomini e Donne ci sono stati dei colpi di scena decisamente eclatanti in quanto è accaduta una cosa mai successa prima nella storia del programma. Un tronista è stato costretto ad abbandonare il trono nel giorno della sua presentazione. Inoltre, non sono mancate discussioni tra gli Over, ma anche al Trono Classico ci sono stati momenti molto concitati.

Lucia Ilardo sbugiarda Rosario Guglielmi, che viene cacciato dal Trono di UeD e confronto tra Sarah, Valerio e Ary

Le anticipazioni della registrazione del 16 settembre di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Rosario Guglielmi è stato cacciato dal programma. Dopo il suo video di presentazione, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Filippo Bisciglia per parlare di alcune coppie di Temptation Island. Dopo poco, poi, è stata invitata ad entrare anche Lucia Ilardo, ex di Rosario. La donna ha fatto delle rivelazioni assurde sul tronista. Nel dettaglio, ha detto che i due si sono visti pochi giorni fa, dopo la registrazione del suo video di presentazione per UeD, ed hanno fatto l’amore.

Questa rivelazione, ovviamente, ha generato il caos nello studio e Maria ha detto a Rosario che, ovviamente, non sia più il caso di dare luogo al suo trono in quanto evidentemente ancora legato alla sua ex. Lui è apparso molto provato e imbarazzato, sta di fatto che non ha potuto fare altro che salutare tutti e andare via. Tina Cipollari ha colto la palla al balzo per ironizzare sulla faccenda e prendere in giro il ragazzo anche sulla sua finta titubanza nel momento in cui gli è stata offerta la possibilità di salire sul trono.

Successivamente, poi, si è parlato di altri protagonisti di Temptation Island, ovvero, Sarah, Valerio e Ary. I due sono tornati insieme ed hanno dato il lieto annuncio entrando in studio mano nella mano. Valerio ha spiegato che, dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi, ha preso la decisione di tornare con Ary. Sarah, dal canto suo, non è apparsa molto affranta dalla notizia.

Anticipazioni UeD registrazione del 16 settembre: lacrime, scontri e dubbi

Passando al Trono Over di Uomini e Donne, invece, Gemma Galgani è scoppiata in lacrime a seguito della rottura con Mario Lenti, che si è verificata durante la registrazione di ieri. Tina, allora, ha subito colto l’occasione per ironizzare sulla dama sta di fatto che l’ha inseguita con un rotolo di scottex per asciugarle le lacrime. Mario, dal canto suo, sta continuando la conoscenza con Magda. Per Alessio Pili Stella sono scese due dame, ma alla fine ha deciso di non tenerne nessuna. Guido Ricci è uscito con una dama nuova di nome Federica e, almeno per il momento, pare che le cose stiano procedendo bene. Tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale la conoscenza sta proseguendo nel migliore dei modi. Rosanna Siino non è sembrata essere molto felice della cosa, sta di fatto che ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime.

In merito alle vicende del Trono Classico, invece, Cristiana Anania ha avuto una discussione molto accesa con Jakub. La tronista ha continuato a polemizzare su alcuni contenuti social pubblicati dal corteggiatore che, purtroppo, la spingono a non fidarsi di lui. Flavio Ubirti è uscito con una nuova corteggiatrice di nome Nicole e le cose, almeno per il momento, sembrano andare bene. Non ci sono state eliminazioni nel corso della registrazione.