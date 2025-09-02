Lunedì 1° settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Le dinamiche stanno già entrando nel vivo, sta di fatto che si sono verificati tanti episodi degni di nota. Una dama è stata smascherata da un cavaliere, mentre ci sono stati dei baci passionali e delle dichiarazioni d’amore inaspettate tra alcuni membri del Trono Over. Anche al Trono Classico ci sono state delle novità, sta di fatto che è spuntato anche un trono nuovo. Chi sarà mai il/la predestinato/a.

Spoiler Trono Over Uomini e Donne: liti, baci e confessioni inattese

Le anticipazioni della registrazione del 1° settembre di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che si è partiti da Gemma Galgani. La dama è uscita con un nuovo cavaliere di nome Antonio, ma non si è trovata bene, sta di fatto che lo ha subito eliminato. A seguire, poi, è uscita con Mario, con cui invece è stata molto bene, al punto da arrivare a parlare già di sentimenti. L’uomo, però, non è sembrato interessato a dare l’esclusiva a Gemma, sta di fatto che è uscito anche con un’altra dama e tra di loro c’è stato un bacio. Anche Pasquale continua a rimanere in studio.

Gloria Nicoletti è uscita con Francesco e tra di loro c’è stato un bacio a stampo. Quest’ultimo, però, è uscito anche con Agnese De Pasquale, la quale non sa se continuare o meno. Ad un certo punto, poi, c’è stato un colpo di scena inaspettato. Guido Ricci ha preso la parola per confessare a Gloria di essere ancora innamorato di lei. Nel frattempo, però, ha chiesto anche il numero ad Agnese, la quale ha rifiutato. Questo, dunque, ha generato non poche polemiche in studio.

Una dama smascherata e intervento di Maria De Filippi

Alessio Pili Stella è uscito con una dama di nome Francesca e tra i due c’è stato anche un bacio. Il cavaliere, però, ha mostrato interesse anche per un’altra dama con cui si vedrà in seguito. Anche Francesca ha interesse verso altri cavalieri, sta di fatto che è uscita con Federico Mastrostefano. Quest’ultimo è uscito anche con Rosanna Siino. I due si sono trovati bene, anche se lui ha confessato di essersi sentito un po’ bloccato nell’approcciare fisicamente alla dama.

Rosanna, poi, ha discusso con Alessio a causa di alcune faccende inerenti Giuseppe Molonia. Ad un certo punto del dibattito, però, è intervenuta Maria De Filippi la quale ha interrotto la discussione dicendo che non fosse corretto parlare di un uomo non presente in studio e che non fa più parte della trasmissione. Come ultimo argomento inerente il Trono Over, poi, si è parlato di Sebastiano Mignosa e Cinzia Paolini. Il cavaliere ha rivelato che questa estate lui e la dama si sono visti e sono stati anche a letto insieme, cosa che la dama ha tenuto segreta alla redazione. Lei ha provato ad arrampicarsi sugli specchi dicendo di aver dimenticato di menzionare questa cosa agli autori anche perché non le hanno fatto domande a riguardo, cosa non vera. In studio tutti le sono andati contro, specie Gianni Sperti e Tina Cipollari. Alla fine la dama è rimasta in studio ed ha ballato con un nuovo cavaliere di nome Rocco.

Anticipazioni Trono Classico UeD: Flavio colpito da una ragazza, Cristiana si ricrede su Jakub e nuovo trono

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, si è partiti da Cristiana Anania, la quale ha portato in esterna Jakub Bakkour, che di recente è finito al centro di polemiche. Inizialmente lei era prevenuta nei riguardi del ragazzo, in quanto ha ammesso di reputarlo il solito “bello che non balla”. Durante l’esterna, però, si è dovuta ricredere, in quanto i due si sono trovati molto bene.

Per quanto riguarda Flavio Ubirti, il ragazzo ha riportato in esterna Martina. I due sono stati in piscina anche perché lei nuota. Dopo essersi divertiti in acqua, poi, hanno avuto modo di parlare molto e di conoscersi meglio. In studio era presente anche un terzo trono, questo vuol dire che nella registrazione che si terrà oggi pomeriggio sarà presentato il terzo o la terza tronista. Al momento non si sa chi possa essere la persona che occuperà la terza sedia rossa, anche se sul web sono trapelate svariate indiscrezioni.