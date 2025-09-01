Tra i grandi ritorni in televisione che ci sono stati quest’anno a Uomini e Donne c’è stato anche quello Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island. Il ragazzo è sceso come tutti per un appuntamento al buio e, al momento, si trova a conoscere Cristiana Anania. Il suo ritorno in tv ha generato un certo clamore, in quanto in tanti hanno accusato il ragazzo di essere lì solamente per visibilità. Jakub ha ignorato le polemiche, anche perché non può parlare di nulla inerente il programma prima della messa in onda delle puntate. In queste ore, però, ha pubblicato dei contenuti su Instagram che sembrano essere delle stoccate a tutte le persone che lo hanno criticato in passato, e stanno continuando a farlo anche adesso.

Le stoccate e riflessioni di Jakub Bakkour dopo il ritorno a Uomini e Donne

Jakub Bakkour è tornato in tv nelle vesti di corteggiatore di Uomini e Donne. Questa non è affatto la prima volta che si verifica un fatto simile, eppure ogni volta, rivedere volti già conosciuti, scatena nel pubblico reazioni piuttosto forti. In queste ore, allora, il giovane ha voluto condividere una riflessione sui social molto significativa.

Nel dettaglio, Jakub ha pubblicato la pagina di un libro che sta leggendo e che, a quanto pare, lo ha colpito molto. In tale parte si fa riferimento all’opera “Uno, Nessuno e Centomila” di Luigi Pirandello. Nello specifico, l’attenzione è focalizzata sul concetto di apparenza. Molto spesso, le persone tendono a dare priorità a come vogliono apparire, piuttosto che mostrare chi siano realmente. Da qui scaturisce il concetto di costruzione della propria immagine che si fonda su quattro pilastri principali, ovvero: quello che siamo, quello che vogliamo mostrare agli altri, quello che gli altri pensano di noi e quello che noi pensiamo che gli altri pensino di noi. Molto spesso gli esseri umani si soffermano sulla seconda figura, trasformando il tutto in un vero e proprio lavoro.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Jakub farà parlare di sé nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne?

Mediante questa metafora intrisa di ragionamento e di verità, Jakub Bakkour si è mostrato d’accordo col concetto che, non sempre quello che viene mostrato di sé coincide con la realtà. Ragion per cui le persone farebbero bene a riflettere prima di emettere sentenze su qualcuno senza conoscere appieno la situazione.

Ad ogni modo, al di là delle polemiche, al momento Jakub appare ancora a Uomini e Donne, almeno questo è quanto emerso dall’ultima registrazione effettuata. Oggi, lunedì 1° settembre e domani, martedì 2 settembre, saranno effettuare delle nuove registrazioni di UeD, quindi, vedremo se il ragazzo avrà avuto l’occasione di far parlare di sé e farsi conoscere sotto un’altra veste, oppure no.