Mercoledì 27 agosto è stata effettuata la seconda registrazione di questa nuova stagione di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato principalmente degli esponenti del Trono Over, dove non sono mancate discussioni particolarmente accese. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, si sono svolte le prime esterne, a cui sono seguite anche delle eliminazioni.

Spoiler UeD registrazione 27 agosto: Tina Cipollari dà luogo alla prima lite di stagione e due confronti

Le anticipazioni della registrazione del 27 agosto di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione. Dopo aver rifiutato un caffè con Arcangelo nella scorsa registrazione, la dama è uscita con un nuovo cavaliere di nome Pasquale. Quest’ultimo, però, si è reso protagonista di alcune frasi infelici su Tina Cipollari, alludendo al suo aspetto fisico un po’ rotondeggiante. Ebbene, la cosa non è stata affatto gradita dall’opinionista che, infatti, ha deciso di dare luogo alla prima sfuriata dell’edizione. La donna si è scagliata pesantemente contro il cavaliere originando uno scontro di fuoco.

Per quanto riguarda Ida Platano, invece, malgrado l’avvistamento di ieri a Roma della dama, non era presente nel corso della registrazione, quindi, almeno per il momento, non sembra fare ritorno nel programma. Successivamente, poi, è stato dato spazio a due confronti tra coppie che avevano lasciato la trasmissione a chiusura della scorsa stagione. Il primo confronto/scontro è stato quello tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci. I due hanno ribadito di essersi lasciati ed hanno discusso animatamente in merito alle cause di questo epilogo. Anche Cinzia Paolini e Antonio si sono confrontati e anche per loro due non c’è stato il lieto fine. Restando sempre in tema di Trono Over, poi, Federico Mastrostefano ha mostrato interesse per Rosanna Siino. La donna, però, gli ha rifilato un due di picche preferendo uscire con un altro cavaliere del parterre di nome Simone.

Anticipazioni Trono Classico di Uomini e Donne: prime esterne ed eliminazioni

Passando alle vicende inerenti il Trono Classico di Uomini e Donne, invece, ovviamente siamo ancora agli albori. pertanto, le prime esterne tra tronisti e corteggiatori sono ancora del tutto conoscitive. In ogni caso, già pare stiano nascendo le prime simpatie. Flavio Ubirti ha portato in esterna una ragazza con cui ha rivelato di essersi trovato molto bene. Per contro, poi, il ragazzo ha eliminato alcune corteggiatrici che ha reputato poco interessanti.

Per quanto riguarda Cristiana Anania, su cui sono già trapelate le prime segnalazioni, lei è uscita con un ragazzo di nome Federico. I due si sono trovati molto in sintonia e a loro agio. Successivamente, poi, anche lei ha dato luogo a delle eliminazioni. Il tanto discusso corteggiatore Jakub risulta ancora presente nel parterre.