Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne, che si è tenuta ieri, martedì 26 agosto, sono stati presentati i primi due tronisti di questa edizione, ovvero, Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Il primo è già noto al pubblico per essere stato uno dei tentatori della scorsa edizione di Temptation Island, mentre la ragazza è del tutto estranea al mondo della tv. Scopriamo, dunque, tutte le curiosità sul loro conto.

Chi è Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island

Il primo tronista di questa edizione di Uomini e Donne è un volto noto al pubblico di Canale 5, ovvero, l’ex tentatore di Temptation Island Flavio Ubirti. Il ragazzo proviene da un piccolo paesino in provincia di Firenze. Nella vita ha sempre giocato a calcio nel ruolo di portiere e si è definito un po’ fuori di testa, proprio come tutti i portieri. Al contempo, però, Flavio ha ammesso di essere un uomo dai sani principi, allontanando da sé in maniera netta la definizione di “malessere”, molto in voga nell’ultimo periodo.

Lui sogna di trovare il vero amore, dopo una sola relazione importante durata 4 anni. Tra i suoi sogni più grandi c’è anche quello di diventare padre. Flavio è molto legato alla sua famiglia, sta di fatto che vive ancora con loro e con suo fratello Giulio, con cui va molto d’accordo. Al momento non ci sono segnalazioni sul suo conto. Flavio sarà davvero il bravo ragazzo che dice di essere? Staremo a vedere.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Chi è Cristiana Anania nuova tronista di Uomini e Donne: curiosità e prime segnalazioni

Cristiana Anania è una giovane ragazzi di 22 anni di origine siciliana. Attualmente vive a Milano, ma continua ad essere molto legata alla sua terra. Dal punto di vista caratteriale, la giovane si è descritta come una ragazza dolce, solare e felice. Al contempo, però, ha anche dei difetti, ovvero, si è definita permalosa e logorroica. Per quanto concerne la sfera privata e familiare, invece, la tronista ha ammesso di aver sofferto molto a causa della separazione dei suoi genitori, cosa che l’ha spinta a legarsi molto ai suoi nonni. In merito all’amore, poi, purtroppo Cristiana non è mai stata fidanzata realmente, tuttavia, nella sua vita c’è stato qualcuno che le ha fatto battere il cuore. Anche in virtù di questo, la giovane è ansiosa e desiderosa di cimentarsi in questa esperienza, in quanto non vede l’ora di innamorarsi e di vivere la relazione che ha sempre sognato.

Come curiosità su Cristiana è emerso dai suoi social che vanta un profilo già piuttosto seguito. Attualmente vanta quasi 20.000 follower. Come professione è una cantante e una speaker radiofonica, cosa che inevitabilmente l’ha resa molto spigliata. Come se non bastasse, poi, sul web è appena trapelata anche una segnalazione sul conto della ragazza. Stando a quanto riportato da una fonte reperita da Lorenzo Pugnaloni, infatti, pare che la ragazza non abbia detto tutta la verità. Una persona ha sostenuto che la giovane fosse solita sponsorizzare prodotti per un negozio di detersivi e, inoltre, avesse una relazione con il titolare di tale attività. Pare ci siano prove circa il fatto che la ragazza fosse stata beccata fino a giugno e luglio a girare in moto insieme a questa persona. Naturalmente la faccenda verrà approfondita.