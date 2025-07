Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 20 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 20 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi, cari Ariete, Venere e la luna ci guardano con occhio benevolo, creando un clima propizio per gli affetti e le relazioni umane. Non esitare a mettere in atto delle modifiche nel tuo ambito professionale, nonostante ciò possa generare qualche tensione. Inoltre, è tempo di affrontare delle questioni giuridiche in sospeso.

Oroscopo del Toro

Nell’imminente weekend, caro Toro, si prospetta l’opportunità perfetta per ritrovare le gioie dell’amore e dell’amicizia. Concediti degli istanti di svago insieme a quelle persone che ti fanno sentire bene.

Oroscopo dei Gemelli

Domenica i Gemelli avranno la splendida presenza della luna nel loro segno, un’occasione ideale per coccolare il proprio cuore e dedicare del tempo ai propri affetti. Ho avuto un’intuizione, e prevedo che alcuni di voi, Gemelli, potrebbero pensare di animare l’ultima settimana di luglio con qualcosa di divertente e inusuale. Non è segreto che l’apatia non porta mai a nulla di buono, e i Gemelli, essendo da sempre alla ricerca di nuovi stimoli, lo sanno bene.

Oroscopo del Cancro

Oggi, caro Cancro, le stelle sono allineate a tuo favore, riflettendo un’energia positiva che potrebbe risuonare anche nelle persone che ti sono vicine. Questo è un periodo propizio per fare chiarezza e risolvere le eventuali discordie familiari.

Oroscopo del Leone

Leone, l’universo offre una potente trasmissione di ispirazione per quelle idee che stanno costantemente ronzando nella tua testa. In effetti, ci troviamo di fronte ad un periodo di notevoli trionfi. Tuttavia, vorrei attirare la tua attenzione sui potenziali problemi legali, a maggior ragione se nel tuo passato hai deviato dal sentiero del retto agire. Potrebbe essere necessario che tu prepari delle spiegazioni per gestire gli eventuali contraccolpi. Ricorda, la chiave sta nel sapere affrontare questi momenti con saggezza.

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox, avrei detto: Vergine, presta la massima attenzione a minime difficoltà legate al sovraccarico emotivo che potrebbe influire sul tuo contesto familiare. Questo è dovuto alla posizione sfavorevole di Venere. In questo lasso di tempo, sono principalmente le questioni lavorative, economiche e domestiche a richiedere il tuo focus, relegando tutto il resto a un ruolo marginale.

Oroscopo della Bilancia

Oggi, con la Luna e Venere a tuo favore, Bilancia, si prevede che tu riesca a spostarti con grande agilità, risolvere le incomprensioni e rafforzare i legami. Invito coloro che si sentono soli o separati a lasciarsi andare all’amore e alle emozioni, anziché rimanere rinchiusi in se stessi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, affronti un periodo complicato sul piano lavorativo ed economico, a causa dell’influenza negativa di Mercurio. E’ possibile che tu debba confrontarti con situazioni di tensione con un superiore o un collega, soprattutto se stai cercando di migliorare la tua posizione economica. L’effetto contrario di Mercurio suggerisce un riassetto finanziario, che potrebbe risultare un po’ rigoroso. Nonostante ciò, il cielo celebra l’amore: hai grandi possibilità di incontrare nuove persone, relazioni che potrebbero rafforzarsi addirittura entro l’arrivo di agosto.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, le relazioni personali sono vitali. Tuttavia, prestare attenzione è fondamentale, poiché se ci fosse un elemento non positivo nella relazione, sarebbe il momento di rilevarlo considerando che Venere è in opposizione. Potrebbero esserci delle distanze da superare, perciò è necessario focalizzarsi e riflettere più attentamente. Mantieni la serenità, evita di prendere decisioni affrettate, soprattutto quando riguardano affari di cuore e amicizie.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, oggi hai un’opportunità preziosa di allontanare i pensieri ansiosi e concentrarti sulle connessioni che più contano nella tua vita. Lascia che la giornata fluisca liberamente e apriti all’amore.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, questa domenica si presenta come un momento ideale per rispondere ai sentimenti e riflettere sui futuri piani. Inoltre, Venere sorprende con momenti unici che hanno il potenziale per dare una nuova vivacità alla tua esistenza. Certamente, è importante rimanere aperti e non ritirarsi nel proprio guscio. Le stelle stanno favorendo le unioni e matrimoni.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la tua attenzione dovrebbe essere focalizzata oggi sul modo in cui esprimi le tue idee o pensieri; le frasi pronunciate senza riflessione, rischiano di dare origine a equivoci. Quando ti trovi di fronte a situazioni tese, prendi un respiro profondo e gestisci con tranquillità, cercando di mantenere sempre un equilibrio. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di isolare eventuali dispute o contrasti dai tuoi rapporti personali.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.