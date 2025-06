Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 22 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 22 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, saluti! Al momento, con Giove e Mercurio in una posizione sfavorevole, è fondamentale che tu affronti e risolvi tutte quelle questioni, principalmente economiche e legali, che hai lasciato pendenti fino ad ora. Per quanto riguarda l’amore, sei sotto una buona protezione. Man mano che ci avviciniamo a luglio, i cieli parlano sempre di più di emozioni contraccambiate.

Oroscopo del Toro

Toro, alcune persone ritengono che sia complicato tornare in piedi dopo una battuta d’arresto, ma la realtà è ben diversa. Il toro possiede una straordinaria forza interna, una capacità di rinascere dalle ceneri. Venere si trova ancora nel tuo segno e guarda benevolmente ai tuoi sentimenti: se senti l’esigenza di fare chiarezza in un rapporto affettivo, il momento migliore per discuterne è adesso.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la tua sfera astrale oggi suggerisce di prendere iniziative e far progredire i tuoi piani. Sappi che il mese di luglio avrà un significato particolare per te. Già Mercurio sta lavorando a tuo favore e tra pochi giorni potrai anche contare sull’energia di Venere entrando nel tuo segno. Si delinea, dunque, un periodo particolarmente positivo per quel che riguarda le emozioni e questo potrebbe portarti a compiere decisioni anche un po’ audaci.

Oroscopo del Cancro

Cancer, sei al centro delle attenzioni in questo firmamento con Giove e Mercurio nel tuo segno. Credo che tu abbia già dei progetti interessanti legati al lavoro e ai tuoi interessi economici. Sarà importante concentrarti anche sugli aspetti emotivi, a seguito di un Maggio passato in uno stato d’ansia e di un Giugno che non ha apportato molte soluzioni.

Oroscopo del Leone

L’individuo del Leone può avvertire qualche lieve disturbo, probabilmente è dovuto alla sensazione di stanchezza. È evidente che si è impegnato moltissimo. Se sei un Leone, sei consapevole di non aver avuto un momento di respiro. Potrebbe essere opportuno ora cercare un po’ di serenità e quiete. Dal mese di luglio, l’amore riprende vigore.

Oroscopo della Vergine

Vergine, se recentemente hai avvertito un forte impulso di instaurare significativi cambiamenti nella tua vita, soprattutto a seguito di circostanze che non si sono mostrate favorevoli, evita di rinchiuderti in un gorgo di pensieri. Non è possibile conseguire ogni obiettivo immediatamente. In un momento così, forse è più saggio guardare alla situazione con positività, nonostante le sfide.

Oroscopo della Bilancia

I nativi della Bilancia potrebbero avere qualche attrito lavorativo da affrontare. Sembra che le uscite superino le entrate, pertanto una gestione economica oculata sarebbe consigliata. È possibile che vi sia la necessità di sostituire un individuo che svolge un ruolo particolarmente impegnativo. Non dimenticatevi, però, che l’amore ha un potere curativo inestimabile. Quando ci si trova di fronte a questioni pratiche di difficoltosa gestione, la presenza affettuosa di un partner può fare la differenza.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione potrà sfruttare a proprio vantaggio l’eccezionale passaggio di Giove. D’altronde, è il periodo perfetto per mettere in atto nuove idee e successivamente raccogliere i benefici di tutto questo impegno. Per ciò che concerne l’amore, è importante evitare di cadere nelle provocazioni.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, nonostante le difficoltà, sei riuscito a cogliere notevoli successi nella prima metà dell’anno. Non dimentico che eri in una situazione di stallo a causa di Joe. Ora però, con Giove che si è riportata in una posizione neutrale, potrebbe aprirti la strada per beneficiare di ancora più opportunità nell’amore. Un periodo adatto per le riflessioni.

Oroscopo del Capricorno

Come se fossi Paolo Fox, potrei dire:Capricorno, l’universo ti sta suggerendo di ricominciare a parlare con alcuni individui con cui hai avuto dei malintesi o tensioni. Fai attenzione quando interagisci con i tuoi soci o collaboratori. Le energie astrali indicano che è il momento perfetto per chi desidera concedere spazio alle emozioni e ai sentimenti, mettendo momentaneamente da parte le priorità lavorative. Il cuore ha la sua voce.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario si trova in uno scenario singolare oggi, avvertendo un po’ di tensione e agitazione. Potrebbe sperimentare lievi disturbi di salute. La pazienza e la comunicazione si rivelano indispensabili, sia nell’area sentimentale che in quella lavorativa.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, è possibile che nelle giornate di lunedì e martedì vi capiti di avere un impegno o un dubbio da risolvere. Non vi preoccupate, avrete tutto il coraggio necessario per gestire la situazione. Ma prima, permettetemi di consigliarvi di trascorrere questa domenica in tranquillità e relax. E ricordate, grazie alla favorevole posizione di Mercurio, Giove e la Luna nel vostro cielo, le prossime giornate saranno fondamentali per capovolgere situazioni complesse e aprirvi a nuove fortunate opportunità e gratificanti successi.

