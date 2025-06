Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 21 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 21 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, stai per vivere un momento di cambio significativo durante l’estate in cui potrai risolvere problemi lasciati in sospeso. Sei consapevole che Giove crea dissonanze, portandoti a confrontare questioni economiche pratiche che potrebbero preoccuparti, o un piano non funzionale che necessita di essere rivisto. Ma resta concentrato, poiché l’amore sarà la tua colonna portante, fornendoti conforto e stimolo.

Oroscopo del Toro

Amici del Toro, una grande chance di concretizzare i vostri sogni sembra prossima. Specialmente dopo un periodo di difficoltà e di tensione. Mercurio, infatti, sta agendo sul vostro segno aumentando la vostra sensibilità e temprando la vostra capacità di amare. Si profilano, quindi, trasformazioni positive sia nella sfera affettiva che in quella professionale.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, l’estate si preannuncia ricca di incontri e opportunità interessanti. Le stelle indicano infatti una giornata dinamica, con le relazioni personali che occupano una posizione centrale. Sarà un periodo favorevole per rafforzare i legami già presenti e perimenare nuove amicizie.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’invito per te è a liberarti dai timori e guardare al domani con un vigore rinnovato. Ne parla Giove, il cui passaggio nel tuo segno favorisce l’amplificarsi delle emozioni positive e l’affiorare dei tuoi pensieri. Si prevede un periodo prospero, che predice un anelito a godere la vita e un potenziale incontro amoroso entro il termine dell’estate.

Oroscopo del Leone

Nell’affrontare l’estate, il Leone mostra decisione e ardimento, nonostante alcune battute d’arresto iniziali. Parliamo di un Giugno un tantino gravoso per ciò che riguarda le questioni amorose. Quindi, è fondamentale rinfocolare nel mese di Luglio le speranze e rinnovare il desiderio di amare.

Oroscopo della Vergine

Per la Vergine, l’estate si manifesta come il bivio per un fresco avvio. È il periodo per depurarsi da ciò che è superfluo e aprire le porte a inedite emozioni e prospettive. Tuttavia, è importante evitare di richiedere mutamenti repentini su scenari che al momento potrebbero sembrare inerti. In sintesi, sarebbe opportuno accettare con sorriso le circostanze, specialmente nel contesto lavorativo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, da te si aspetta la ricerca di una genuinità vera, una fuga dalle situazioni di compromesso. È arrivato il momento perfetto per dichiarare i tuoi veri aneliti e formare legami onesti. Ricorda, questo concetto si applica anche alla tua vita amorosa. Infatti, a partire dal 4 luglio, ti aspetta un periodo particolarmente favorevole.

Oroscopo dello Scorpione

Esperimenti di Scorpione, sebbene l’estate possa sembrare agitata, le stelle sono in una posizione favorevole per offrire sostegno in questi tempi. Sia le relazioni personali che lavorative raccoglieranno i benefici, diventando più forti e offrendo opportunità per una crescita personale e professionale grazie all’influenza positiva di Giove.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti attende un periodo di ripresa e di volo verso nuove opportunità. Ecco l’aspetto più esaltante: Giove non si trova più in una posizione di opposizione! Questo significa che è ora di farsi avanti e rivendicare quello che ti meriti, sia nel campo professionale che nelle relazioni personali.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, l’attuale fase stellare favorisce un’esplosione di passione, un accorato ritorno verso l’amicizia e le relazioni sociali. Siamo consapevoli che ultimamente hai dedicato molta energia nel campo lavorativo e sei stato appesantito da questioni di diverso genere, che spaziano dal burocratico al legale fino al finanziario. Ora è giunto il momento di liberare i tuoi sentimenti e di prenderti un po’ di tempo per te stesso.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la giornata potrebbe partire con un po’ di tensione, ma non temete, la vostra vitalità riscoprirà presto il suo ritmo. Vi consiglio di permettere alle vostre emozioni positive di scorrrere liberamente, perché già dal 4 luglio Venere andrà in fase di attivazione, apportando notevoli benefici anche nel settore affettivo.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, dovete affrontare qualche leggera problematica sorta di recente. Ma non temete, l’influenza benefica di Giove vi sorregge, facilitando l’individuazione di soluzioni pratiche e trasformando i vostri desideri in realtà tangibili. Il quotidiano vi è amico, anche se in amore c’è bisogno di prevenire eventuali polemiche, in particolare in previsione del mese di Luglio. Quindi, se avvertite che qualcosa non procede nel verso giusto, il mio consiglio è di affrontarla apertamente senza indugi.

