Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 20 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 20 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, coloro che sono venuti al mondo verso la fine di marzo possono trovare se stessi un tantino riflessivi. L’attuale passaggio di Giove ci suggerisce che ci potrebbero essere dei progetti o degli impegni che non stanno procedendo come previsto e forse è il momento di liberarsi di ciò che non dà frutti. Ci si può aspettare alti e bassi emotivi, compresi quelli sentimentali.

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, gli astri vi sono propizi, in particolare Venere. Sentimenti fervidi stanno per sbocciare nel vostro cuore, offrendo anche la possibilità di superare eventuali delusioni passate e di iniziare un nuovo capitolo della vostra vita sentimentale. Ricordate, cari Toro, che la vostra natura passionale non vi permette di vivere nell’apatia. Se vi sentite ancora bloccati o scettici, forse a causa di qualche imprevisto nello studio, il mio consiglio è di lasciarvi alle spalle ciò che non ha funzionato: una nuova fase è alle porte.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli! Il quadro astrale suggerisce di essere forti e coraggiosi. Alcuni potrebbero essere costretti a ridurre le vacanze per motivi economici o per impegni già presi. Guardando verso l’estate, potrebbero sorgere spese legate all’abitazione o a qualche evento importante. Non mi sorprenderebbe che chi è particolarmente determinato e innamorato possa pensare di iniziare una convivenza o addirittura un matrimonio. In ogni caso, sappiate che da luglio Venere sarà dalla vostra parte a proteggere l’amore.

Oroscopo del Cancro

Cara Cancerina, meravigliose novità si avvicinano all’orizzonte per te. Spero che tu abbia già seminato bene nel tuo passato, in quanto la mia preghiera per te è quella di non essere più senza significativi cambiamenti. Se qualcuno ha lasciato un segno dolente sul tuo cuore, è il momento di metterlo da parte.

Oroscopo del Leone

Oggi, amico Leone, l’energia della luna gioca a tuo favore, rendendo la giornata ricca di dinamicità ed interesse. Tuttavia, c’è il pericolo che in questo periodo, tu, Leone, possa cadere nell’eccesso di voler dimostrare la tua ragione a tutti i costi, alimentando così tensioni superflue. In particolare, fa attenzione nel campo amoroso.

Oroscopo della Vergine

Vergine, Marte ti supporta attivamente insieme a Venere; è fondamentale adesso cercare non soltanto il desiderio di amare, ma anche la sintonia con chi ti circonda. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, è necessario eliminare ciò che è inutile, prestando particolare occhio alle tue finanze per evitare spese eccessive.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, se stai attendendo il rinnovamento di un’intesa oppure in questi giorni ti ritrovi a dover gestire compiti autonomamente perché stai coprendo il ruolo di qualcun altro, è naturale che tu possa avvertire tensioni e nervosismo. Dal punto di vista affettivo, è bene che tu metta in guardia verso eventuali minori dispute.

Oroscopo dello Scorpione

L’energia e le prospettive in più continuano ad alimentare il segno dello Scorpione. Auspico che lasci alle spalle dubbi e tristezza, perché grazie all’influenza positiva dell’oroscopo e soprattutto di Giove, si può ambire a traguardi lontani.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, ci troviamo ad un bivio molto entusiasmante, dato l’abbandono dell’opposizione da parte di Giove. Le relazioni che sono riuscite a resistere alle turbolenze potrebbero trovare un rinnovato slancio, saturando il legame con nuova energia. In caso contrario, sarebbe il momento di andare avanti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, come ho anticipato sia ieri che l’altro ieri, affronterai una giornata molto movimentata. Hai molto da fare e il tempo a disposizione pare non essere sufficiente, fatto che inevitabilmente provoca stress. Mi preme sottolineare che, in tale scenario, c’è il rischio che anche la sfera sentimentale possa trasformarsi in un campo di conflitto.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, è fondamentale dire le cose come stanno, conoscendovi, so che tendete a essere pacifici e disponibili. Tuttavia, prestate attenzione, in quanto ci saranno delle giornate che metteranno a dura prova la vostra pazienza, soprattutto con i nati sotto il segno del Toro e dello Scorpione.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sono lieto di comunicarti che sei tra i segni zodiacali che godono di un grande favore celeste in questo periodo. È importante rimanere vigili, pronti a far fronte a qualsiasi novità o emozioni che potrebbero sorgere. Non ci sono ostacoli in vista, specialmente per chi svolge un’attività autonoma. Anche sul fronte emotivo, le cose si stanno veramente migliorando. Ci sono tutti i presupposti per un periodo di intensa valorizzazione nelle relazioni affettive. Ricorda, l’importanza che attribuisci alle relazioni è fondamentale in questo periodo e il fine settimana sembra promettere ottimi riscontri positivi per gli innamorati.

