La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata, nonché sorprendente. Nella parte iniziale si è cominciati da Giuseppe e Rosanna, i quali hanno raccontato come stia procedendo la loro relazione. Il cavaliere, poi, ha fatto anche l’ultima gara di ballo con Gianni Sperti, il quale ha fatto una confessione inedita su queste sfide. Successivamente, poi, c’è stato un blocco piuttosto movimentato su Arcangelo, Marina, Cinzia e Gemma Galgani, ma non solo. Sul finire della puntata c’è stata anche una sorpresa.

La confessione inaspettata di Gianni Sperti sulle gare con Giuseppe

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sono tornati in studio Giuseppe e Rosanna. Contrariamente a quanto molti si aspettavano, i due stanno ancora insieme e sono apparsi felici e complici. La donna gli ha anche fatto una sorpresa scrivendogli una lettera nella quale gli ha rivelato di essersi innamorata di lui. Dopo aver parlato della loro vita privata, poi, Giuseppe si è rivolto a Gianni Sperti dicendo di avere una gara in sospeso con lui.

Il cavaliere, così, si è esibito in un Rock and Roll insieme alla sua compagna, mentre Gianni ha ballato il tango con una ballerina professionista. Contrariamente a quanto sempre accaduto in passato, in questa circostanza tutti si sono complimentati con i due per l’ottima performance, sta di fatto che la sfida è finita in pareggio. Gianni, allora, ha colto l’occasione per fare una confessione. Nel dettaglio ha rivelato di essere molto grado a Giuseppe per avergli consentito di tornare a ballare dato che non lo faceva da tanti anni. I due, così, hanno ammesso di essere diventati perfino quasi amici.

L’alleanza tra Gemma e Marina contro Arcangelo e polemiche tra gli over

Successivamente, poi, è stata la volta di Gemma Galgani, Arcangelo, Marina e Cinzia. Gemma e Marina si sono coalizzate contro il cavaliere. In un primo momento, le due donne si sono recate in camerino da Arcangelo facendogli un’imboscata. In tale occasione, entrambe si sono scagliate contro di lui accusandolo di averle prese in giro. In studio, poi, le due protagoniste hanno continuato ad attaccare il cavaliere, il quale è stato preso di mira anche dai presenti, specie gli opinionisti.

Si è passati, poi, a Giovanni Siciliano, Alessio Pili Stella, Francesca Cruciani e Annamaria. Francesca ha deciso di accettare l’esclusiva di Giovanni, malgrado i presenti in studio abbiano provato a dissuaderla. Alessio ha attaccato pesantemente la donna reputandola incoerente. Al termine della messa in onda, poi, c’è stata una sorpresa. Maria De Filippi ha mostrato un filmato nel quale sono stati mostrati tutti i cani che sono stati adottati nel corso di quest’anno. In studio, poi, è arrivata anche una coppia con un cagnolino adottato. Maria non ha potuto evitare di andargli in contro e accarezzarlo affettuosamente. Alla fine, Tina Cipollari ha fatto i suoi consueti saluti di fine stagione. Si ricorda che l’ultima puntata dell’edizione di Uomini e Donne sarà trasmessa venerdì 20 maggio in prima serata su Canale 5.

Uomini e Donne finisce prima, cosa andrà in onda domani e dopodomani? Ipotesi

Come i telespettatori avranno avuto modo di vedere, quest’oggi è andata in onda l’ultima parte dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. In realtà, però, la programmazione di Canale 5 prevede ancora la messa in onda di due puntate del programma, previste per domani e dopodomani, oltre naturalmente alla scelta di Gianmarco Steri che sarà trasmessa in prima serata. Se il contenuto delle registrazioni è stato mostrato, però, cosa mai verrà trasmesso nelle prossime due puntate? Tra le ipotesi che si stanno facendo strada sul web c’è quella che prevede la riproduzione di due puntate speciali, magati legate a contenuti extra che sono stati realizzati dalla redazione del programma. Non resta che attendere per vedere quali sorprese ci sono in serbo per i fan.