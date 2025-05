Questa è l’ultima settimana di messe in onda di Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi verrà trasmesso fino a venerdì 30 maggio, per poi essere sospeso in vista della consueta pausa estiva. In questi giorni, dunque, assisteremo agli epiloghi tra alcuni protagonisti che quest’anno hanno preso parte alla stagione del programma. Tra gli eventi più attesi c’è anche la scelta di Gianmarco Steri, per la quale ci potrebbe essere un colpo di scena. Nel frattempo, però, sul web stanno già trapelando alcune segnalazioni sui protagonisti di questa edizione. Dopo quanto emerso su Rosanna e Giuseppe, stavolta a finire nel mirino dei gossip è stato Alessio Pili Stella, il quale potrebbe essere tornato insieme alla sua ex Claudia Lenti.

Alessio Pili Stella e la ex Claudia Lenti beccati insieme dopo UeD: cosa è successo

Tra i volti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne c’è Alessio Pili Stella. Il cavaliere non è riuscito a costruire nulla di importante nel corso di questa edizione del dating show pomeridiano. Per contro, invece, si è sempre eretto a paladino della correttezza, prendendo di mira molti esponenti del parterre sia femminile sia maschile. Tra i suoi bersagli principali ci sono stati soprattutto Rosanna e Giuseppe, che Alessio ha sempre accusato di essere falsi.

Ebbene, alla luce della segnalazione emersa in queste ore riportata da Lorenzo Pugnaloni, pare proprio che anche Pili Stella non si sia comportato in modo del tutto onesto e limpido nel programma. A distanza di pochissimo tempo dalla fine delle riprese di UeD, infatti, il cavaliere è stato avvistato all’interno di un locale a Lecce insieme alla sua ex fidanzata Claudia Lenti. Ricordiamo che i due lasciarono Uomini e Donne insieme durante la scorsa edizione del programma. A causa di alcune divergenze caratteriali, però, i due posero fine alla loro relazione, sta di fatto che Alessio decise di rimettersi in gioco all’interno del talk show.

Stando a quanto emerso, però, Alessio e Claudia potrebbero essere in procinto di dare luogo ad un ritorno di fiamma inaspettato. Il tempismo non è dei migliori, considerando che Uomini e Donne ha chiuso i battenti da troppo poco tempo, cosa che sta spingendo in molti a credere che, in realtà, Alessio e Claudia si sentissero già da un po’ di tempo. Al momento, però, i diretti interessati non hanno proferito parola sull’accaduto, dunque, non resta che attendere per vedere se lo faranno, oppure se trapeleranno altre segnalazioni sul loro conto.

L’ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda in prima serata? I dettagli

Intanto, il pubblico di Uomini e Donne è in fibrillazione per la messa in onda delle ultime cinque puntate di questa stagione. In questa settimana andrà in onda il contenuto delle ultime due registrazioni, che sono state effettuate l’11 e 12 maggio. Tra gli eventi più attedi c’è la scelta di Gianmarco Steri. Proprio a tal proposito, sul web stanno circolando delle indiscrezioni davvero interessanti secondo le quali pare che Mediaset stia valutando di mandare in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne in prima serata. In tale occasione dovrebbe essere trasmessa proprio la scelta di Gianmarco, ma non solo.

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni pare anche che lo staff di UeD abbia realizzato dei contenuti inerenti il post scelta del tronista, in modo da mostrare al pubblico cosa sia accaduto alla neo-coppia, un po’ come succedeva un tempo quando veniva mostrato il tanto atteso “viaggio” delle coppie uscenti dal programma. La puntata in questione dovrebbe essere trasmessa venerdì sera in prima serata su Canale 5, ma per il momento non è giunta nessuna conferma ufficiale da parte dell’azienda. Non resta che attendere per vedere se le cose andranno davvero in questo modo.