Tra i momenti più attesi di questa edizione di Uomini e Donne c’è, certamente, la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri. Seppur i fan della trasmissione siano consapevoli di quale sia l’epilogo del trono del ragazzo grazie alle anticipazioni che sono trapelate in rete nei giorni scorsi, prendere visione del momento della scelta è sempre un evento che suscita un certo interesse nel pubblico da casa. Ebbene, adesso è possibile dire quando verrà trasmessa la puntata contenente il momento conclusivo del trono di Gianmarco.

Ecco quando andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Manca poco alla chiusura di questa stagione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi dovrebbe chiudere i battenti nel giorno 30 maggio, per poi dare appuntamento ai telespettatori a settembre. La scelta di Gianmarco Steri è stata effettuata in una delle ultime registrazioni. Proprio per tale ragione, facendo un breve calcolo delle puntate che ancora devono essere trasmesse, non risulta molto difficile dire quando sarà trasmessa la scelta in questione. La data della messa in onda della scelta del tronista è compresa tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio.

In quelle due giornate, infatti, sarà trasmessa la registrazione di Uomini e Donne che è stata effettuata nel giorno 11 maggio. Molto probabilmente tali riprese saranno divise in due puntate differenti, ecco perché non si sa con estrema precisione se la scelta verrà mostrata il martedì oppure il mercoledì. Si ricorda che la registrazione in questione è quella in cui ci sarà anche il ritorno di Giovanni Siciliano e l’arrivo in studio di due coppie per raccontare come stiano andando le cose fuori da UeD.

I dubbi sulla scelta di Gianmarco e Cristina e la riservatezza dopo UeD

Come tutti i fan sapranno certamente, Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara, lasciando tutti spiazzati. Il motivo risiede nel fatto che, la maggior parte dei telespettatori della trasmissione, avevano cominciato a credere che il giovane optasse per Nadia Di Donato, anche in virtù di alcune indiscrezioni che sono trapelate in questo periodo sul loro conto. Contrariamente alle aspettative, però, il giovane ha scelto Cristina. I due, a partire dall’11 maggio, quindi, hanno formato una nuova coppia. Al momento non si sa se stiano ancora insieme e cosa sia successo tra di loro lontano da Uomini e Donne. Alcuni ipotizzano che questa storia duri davvero pochissimo tempo, mentre altri sperano in un epilogo più duraturo. Sul web non sono trapelate neppure segnalazioni sulla coppia. A quanto pare Gianmarco e Cristina stanno rispettando alla lettera la riservatezza prevista dal programma che spinge i partecipanti a non fare spoiler prima della messa in onda delle puntate. non resta che attendere, dunque, per vedere come andrà a finire.