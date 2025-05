Giuseppe e Rosanna sono una delle coppie nate quest’anno a Uomini e Donne. I due dopo tanti alti e bassi, hanno deciso di uscire dal programma insieme in modo da approfondire la loro conoscenza al di fuori del programma. Ma come staranno andando le cose tra di loro? Sul web sono trapelate delle indiscrezioni a riguardo che, purtroppo, non portano nessuna buona notizia.

Giuseppe e Rosanna sono già in crisi dopo Uomini e Donne? La segnalazione

Come sta procedendo la conoscenza tra Giuseppe e Rosanna fuori da Uomini e Donne? Ricordiamo che i due hanno lasciato il programma qualche settimana fa dicendo di essere innamorati l’uno dell’altra. Il primo a dichiararsi è stato lui, ma dopo un po’ di tempo anche lei ha ammesso di nutrire un sentimento per il cavaliere, ragion per cui si è convinta ad uscire dal programma insieme. A distanza di un po’ di giorni da quel fatidico momento, però, le cose non sembra stiano andando così a gonfie vele.

Stando a quanto emerso da una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni, pare che una persona abbia avvistato Giuseppe in un supermercato. Avendolo riconosciuto, la persona in questione ha iniziato a fare delle domande al suo interlocutore chiedendogli come stesse e come stessero andando le cose dopo UeD. Ebbene, dinanzi tale domanda, Giuseppe pare abbia risposto in maniera un po’ cupa dicendo di non stare molto bene in quanto le cose con Rosanna non starebbero andando affatto bene. Durante la conversazione, poi, il cavaliere avrebbe anche rivelato di non avere intenzione di tornare a Uomini e Donne nel caso in cui la storia con Rosanna dovesse volgere al termine, in quanto il suo interesse, al momento, è quello di chiarire le cose con lei.

L’intervento di Rosanna su quanto accaduto: cosa è successo

Dopo la diffusione di questa segnalazione, Lorenzo Pugnaloni si è messo in contatto con i diretti interessati per cercare di capire come stiano davvero le cose. Fino a poco tempo fa i due sembravano complici e super affiatati, pertanto, è apparso alquanto bizzarro un cambio di rotta così improvviso. Ebbene, purtroppo per loro, le cose starebbero proprio come descritto poc’anzi. Rosanna, infatti, ha risposto alle domande di Lorenzo confermando la segnalazione esposta.

La donna ha ammesso che le cose non stanno andando bene, sta di fatto che i due stanno attraversando un momento di crisi molto forte, che lei stessa pare abbia descritto come un qualcosa di decisamente più significativo rispetto ad una semplice lite. Rosanna, poi, ci ha anche tenuto ad aggiungere che, in realtà, lei ha preso una posizione ben definita rispetto alla situazione. Questo, dunque, lascia presumere che, in verità, a voler interrompere la relazione potrebbe essere stata proprio Rosanna mentre, per contro, Giuseppe sarebbe intenzionato a risolvere le cose. Adesso non resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda. Vero è che se la storia è già al capolinea, tutti i detrattori della coppia, tra cui gli opinionisti di Uomini e Donne, ci avevano visto lungo.