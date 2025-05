La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco alquanto cringe inerente il Trono Over. Successivamente, poi, si è parlato anche dei più giovani e Gianmarco Steri ha rivelato quando effettuerà la sua scelta.

L’esterna imbarazzante tra Arcangelo e Cinzia a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di UeD, giovedì 22 maggio, si è partiti con un centro studio infuocato. Maria De Filippi ha chiamato al centro dell’attenzione Arcangelo, Marina, Cinzia e Gemma Galgani. Dopo aver mostrato degli sfoghi post puntata di Marina e Gemma, si è passati ad un’esterna tra Arcangelo e Cinzia, la quale si è rivelata piuttosto cringe. La conduttrice ha presentato il filmato lasciando intendere che ai due fosse “partito l’ormone“.

Effettivamente, il contenuto dell’uscita è stato alquanto imbarazzante. I due sono stati a cena insieme e per tutto il tempo lei non ha fatto altro che provocare il suo interlocutore parlando anche in un modo piuttosto equivoco. Sul web in tanti hanno commentato l’uscita reputando i due assolutamente ridicoli. Soprattutto Cinzia è stata criticata in quanto è stata accusata di essersi comportata in modo falso e provocatorio solo per far parlare di sé. Al termine del filmato, poi, Arcangelo ha commentato l’accaduto snobbando totalmente il contenuto dell’esterna e concentrandosi unicamente su Marina. L’uomo ha ammesso, infatti, di voler parlare solamente con lei per chiarire alcune cose. Cinzia, ovviamente, si è sentita mortificata, ed è tornata al suo posto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Gemma Galgani diventa una furia, Marina scoppia in lacrime, ma sembra tutto finto

Durante il confronto, però, Gemma Galgani ha continuato ad intromettersi attaccando le due donne sedute accanto a lei accusandole di essere false in quanto si sono fatte avanti con Arcangelo solamente perché ci è uscita lei. La donna ha detto alle sue interlocutrici di essere “penose”. Gemma ha tirato fuori una rabbia non indifferente, sta di fatto che ha zittito chiunque abbia provato a contraddirla.

Ad un certo punto, poi, c’è stato un momento assolutamente inaspettato. Marina, infatti, ha preso la parola per parlare con Tina Cipollari e chiederle una cosa. Nel dettaglio, ha chiesto all’opinionista per quale ragione nella scorsa puntata l’ha definita una “donna inutile“. Queste parole l’hanno ferita così tanto al punto da spingerla a scoppiare in lacrime. Tina non è riuscita a trattenere il sorriso, in quanto la scena si è rivelata piuttosto assurda. Anche sul web in tanti hanno commentato l’accaduto definendo il pianto di Marina assolutamente finto. In effetti sul suo viso non è apparsa nessuna lacrima, cosa che è stata notata anche dai presenti in studio. Nel giro di pochissimi minuti, infatti, Marian ha dimenticato il dispiacere ed è tornata a scontrarsi animatamente con Gemma e con gli opinionisti.

Alla fine, poi, la donna ha ammesso di voler riflettere per capire se vuole continuare ad uscire con Arcangelo oppure no. Gli opinionisti sono esplosi dinanzi questa scelta, sta di fatto che hanno accusato Arcangelo e Marina di essersi accordati telefonicamente per dare luogo a questo assurdo siparietto da fare in puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Gianmarco Steri fa un annuncio alle sue corteggiatrici

L’ultimo blocco della puntata, poi, è stato dedicato al Trono Classico. Maria è partita da un filmato divertente registrato da un amico di Gianmarco Steri. La persona in questione ha realizzato un filmato divertente nel quale ha annunciato a tutti che nella prossima puntata verrà effettuata la tanto agognata scelta. In studio Cristina Ferrara e Nadia Di Donato hanno commentato l’annuncio e sono apparse stranamente tranquille e serene. Questo aspetto è stato notato e commentato dagli opinionisti. Se Gianni Sperti è stato felice di assistere a questo cambiamento, Tina Cipollari ha criticato il comportamento delle due reputandole un po’ false e spersonalizzate.