Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci saranno alcuni annunci importanti. In vista della chiusura della trasmissione si verranno a formare nuove coppie. Al centro dell’attenzione ci sarà anche Gianmarco Steri, il quale farà un annuncio importante in merito alla sua scelta imminente. Ecco cosa succederà.

Altre coppie lasciano Uomini e Donne insieme nella puntata di oggi

Manca sempre meno alla chiusura di questa stagione di Uomini e Donne. Questa è la penultima settimana di messe in onda della trasmissione ed a breve ci sarà la solita sospensione in vista del periodo estivo. Alcuni esponenti dei parterre femminili e maschili, dunque, si troveranno a vivere degli epiloghi. In particolar modo vedremo che si verranno a creare delle nuove coppie.

Oltre a coloro i quali hanno già lasciato la trasmissione insieme per vedere come andranno le cose al di fuori, prenderanno la medesima decisione anche Morena Farfante e Francesco. Di loro si è parlato poco durante queste ultime puntate, ma molto probabilmente poiché le cose stavano andando così bene al punto che non c’era molto da raccontare. Ad ogni modo, i due decideranno di approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Successivamente, poi, sarà anche la volta di Gloria Nicoletti e Guido. La loro uscita di scena, però, sarà decisamente più movimentata. La coppia, infatti, avrà uno screzio a centro studio, seguito da una scenata da parte del cavaliere. L’uomo perderà le staffe nel momento in cui prenderà visione circa le avances che Gloria riceverà da parte di un altro esponente del parterre maschile. Alla fine, poi, dopo una discussione piuttosto accesa, vedremo che i due prenderanno la decisione di lasciare il programma e provare a vedere come andranno le cose al di fuori.

Gianmarco Steri annuncia di essere pronto a fare la sua scelta a UeD: le reazioni delle corteggiatrici

Passando alle dinamiche del Trono Classico di UeD, infine, anche Gianmarco Steri è in dirittura d’arrivo nel suo percorso. Il tronista non farà nuove esterne con le due ragazze e farà un annuncio, ovvero, dirà di essere pronto a compiere la sua scelta, della quale si conoscono le date di messa in onda. Prima del grande evento, però, avrà a disposizione la possibilità di fare due lunghe esterne con le sue corteggiatrici, in modo da avere la conferma della sua decisione.

In studio saranno presenti sia Nadia Di Donato sia Cristina Ferrara, le quali racconteranno le loro emozioni in merito a quanto appreso. Le due si mostreranno entrambe pacate e tranquille, comportamento che sarà piuttosto apprezzato da parte di Gianni Sperti, ma non da Tina Cipollari. La donna, infatti, accuserà le due ragazze di essere un po’ troppo fredde in quanto si aspettava un po’ di suspense in più per il grande annuncio.