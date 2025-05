Uomini e Donne è tra i programmi Mediaset più seguiti dal pubblico da casa. La trasmissione storica di Maria De Filippi vanta ascolti esemplari nella fascia oraria pomeridiana in cui va in onda. Questo, però, non è tutto. Il programma riesce a regalare ottimi risultati anche nella fascia oraria dell’access prime time con le repliche delle puntate che vanno in onda su La5. Alla luce di tutto questo, dunque, pare che in Mediaset si stia paventando l’ipotesi di dare luogo ad un drastico cambio di palinsesto in azienda, che porterebbe Maria De Filippi a cambiare fasica oraria. Ecco cosa è emerso.

Maria De Filippi slitta con Uomini e Donne e sostituisce Striscia la Notizia? Cosa è emerso

Negli ultimi tempi, Canale 5 sta subendo delle debacle dal punto di vista degli ascolti. Basti pensare a quanto accaduto durante la scorsa edizione del Grande Fratello, oppure al buco nell’acqua che si è rivelato essere The Couple, trasmissione che è stata sospesa con largo anticipo senza neppure dare luogo alla finale e finendo per devolvere il cachet in palio in beneficenza, ma non solo. La rete sta riscuotendo dei brutti risultati anche nella fascia oraria dell’access prime time. Striscia la Notizia, infatti, non riesce a regalare ascolti degni di nota alla rete, perdendo costantemente il confronto con la concorrenza.

Proprio per tale ragione, stando a quanto rivelato da Davide Maggio, in azienda si starebbe pensando di dare luogo ad un cambio di guardia drastico. Il programma satirico di Antonio Ricci potrebbe essere sostituito nientepopodimeno che da Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne. Le dinamiche di tronisti, dame e cavalieri del programma, dunque, potrebbero traslocare alla sera, riuscendo. molto probabilmente, a raccogliere una fetta di pubblico ancora più ampia di quella del pomeriggio.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Possibile scontro tra De Filippi e Stefano De Martino

Questa decisione che si starebbe valutando di prendere in Mediaset è scaturita dal grande successo di UeD, che riesce ad ottenere buoni risultati anche con le repliche che vanno in onda su La5. Questo, dunque, spinge a credere che l’esperimento potrebbe rivelarsi fortunato e azzeccato. Ad ogni modo, c’è da dire che, nel caso in cui questo dovesse verificarsi davvero, ci sarebbe uno scontro diretto tra Maria De Filippi e Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi, che continua a regalare ottimi ascolti alla rete di stato.

In ogni caso, almeno per il momento, nulla è certo. C’è da dire che si vocifera di un reale spostamento del talk show di Maria De Filippi, che anche quando è andato in onda in prima serata si è rivelato un successo. Questa scelta, quindi, potrebbe rivelarsi la più azzeccata per fare da traino alla rete, anche per la programmazione serale. Ma cosa ne sarà di Striscia la Notizia e cosa potrebbe andare a sostituire UeD nella fascia oraria che gli appartiene da anni? Ancora troppo presto per dirlo. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.