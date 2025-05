Una notizia sta facendo il giro del web e tocca da vicino il mondo della televisione e della solidarietà. Stiamo parlando della decisione improvvisa di interrompere “The Couple”, il reality game di Canale 5. Ma la vera sorpresa è un’altra: un gesto di grande generosità che trasforma una chiusura in un’opportunità.

“The Couple” chiude in anticipo

Sì, avete capito bene. “The Couple”, il programma che potrebbe definirsi un flop totale (ascolti progressivamente crollati, fino addirittura a toccare il 7% di share), si ferma qui. Mediaset, in pieno accordo con Endemol Shine Italy – la casa di produzione – ha annunciato che il reality non proseguirà. Ma, e qui arriva il bello, questa interruzione anticipata si trasforma in un atto di concreta solidarietà. L’intero montepremi, un milione di euro, non andrà ai concorrenti, ma sarà interamente devoluto.

E a chi, vi chiederete? All’Istituto Giannina Gaslini di Genova, un’eccellenza nella cura dei più piccoli. Questa somma considerevole sarà destinata a un progetto importantissimo: la realizzazione della nuova Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Noi tutti sappiamo quanto sia fondamentale il supporto a strutture come il Gaslini, e questa iniziativa rappresenta davvero una boccata d’ossigeno.

L’impatto della donazione sull’ospedale Gaslini

Ma cosa significa concretamente questo milione di euro per l’ospedale? Ce lo spiega direttamente Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza dell’Istituto Giannina Gaslini. Le sue parole ci danno la misura dell’importanza di questo gesto:

Grazie a questo eccezionale gesto di solidarietà da parte di Mediaset, potremo acquisire nuove dotazioni tecnologiche all’avanguardia per la nostra Terapia Intensiva, che consentiranno di rendere le cure dei bambini sempre più sofisticate, sicure ed efficaci, secondo i più elevati standard internazionali. La terapia intensiva è al servizio di tutte le specialità presenti al Gaslini, garantisce la risposta a bambini in pericolo di vita, rende possibili interventi chirurgici estremamente complessi e terapie mediche innovative. Mediaset ha dato ai nostri pazienti un’opportunità eccezionale.

Parole che ci toccano il cuore, vero? Pensare che grazie a questa decisione, moltissimi bambini potranno beneficiare di cure ancora più avanzate è qualcosa di straordinario. Immaginate: tecnologie all’avanguardia, cure più sicure, interventi chirurgici complessi resi possibili. È un vero e proprio investimento nel futuro e nella salute dei più piccoli. Vi permette di comprendere come anche un evento inaspettato come la chiusura di un programma televisivo possa trasformarsi in un’onda di positività.

Un gesto di grande responsabilità sociale

L’entusiasmo per questa iniziativa è palpabile anche nelle parole di Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e della Fondazione Gaslininsieme. Ascoltate cosa ci dice:

Desidero ringraziare Mediaset a nome di tutto l’Istituto Gaslini per la straordinaria generosità: la donazione di un milione di euro rappresenta non solo un contributo fondamentale alla realizzazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale, ma anche un messaggio potente di responsabilità sociale. È un esempio concreto di come il mondo dell’informazione e dell’intrattenimento possa farsi promotore di cambiamenti reali e duraturi nella vita delle persone, a partire dai più fragili: i bambini. Mi auguro che molte altre realtà seguano l’esempio virtuoso di Mediaset, contribuendo insieme alla costruzione del Nuovo Ospedale Gaslini, un progetto che incarna la nostra visione di una sanità pediatrica sempre più avanzata, umana e accessibile.

Garrone sottolinea un aspetto fondamentale: la responsabilità sociale. Come ci ricorda, il mondo dell’informazione e dell’intrattenimento ha un potere enorme e può davvero fare la differenza, specialmente per i più vulnerabili. E non è un caso isolato. La donazione avverrà attraverso Mediafriends, la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, che da oltre 22 anni si impegna in iniziative solidali e di sensibilizzazione sociale. Questa onlus farà da tramite, versando i fondi all’Istituto Gaslini tramite Gaslininsieme ETS. L’auspicio, come espresso da Garrone, è che questo gesto ispiri altre realtà a contribuire al grande progetto del Nuovo Ospedale Gaslini, un’iniziativa che mira a una sanità pediatrica sempre più all’avanguardia, umana e accessibile a tutti noi. Questa chiusura di “The Couple”, quindi, si trasforma in un messaggio di speranza e impegno, un segno tangibile di come si possa fare del bene, anche quando un progetto televisivo si interrompe.