Ieri, lunedì 12 maggio, è stata effettuata l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi si accinge a chiudere i battenti. La data di messa in onda dell’ultima puntata della stagione dovrebbe essere prevista per venerdì 30 maggio, salvo variazioni dell’ultimo momento. Quella di ieri, dunque, è stata l’ultima registrazione dell’edizione, pertanto, sono dovuti venire al pettine molti nodi. Ecco cosa è successo.

Gemma e Marina si allenano nell’ultima registrazione di Uomini e Donne del 12 maggio

Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che al centro dell’attenzione ci sono stati Gemma Galgani, Marina e Arcangelo. Le due donne hanno deciso di spiazzare tutti dando luogo ad un’alleanza. Di comune accordo, infatti, si sono recate nel camerino del cavaliere per dirgliene di ogni. Lui, però, non è sembrato molto toccato dalla cosa, sta di fatto che non ha perso il suo solito modo di fare placido e pacato.

Successivamente, poi, le due donne sono entrate anche in studio a braccetto, facendo la passerella contemporaneamente. Anche durante il confronto in studio Arcangelo è apparso alquanto tranquillo, non mostrandosi scalfito dalle accuse delle due protagoniste. A seguire, poi, al siparietto si sono uniti anche Antonio e Cinzia. Il cavaliere ha deciso di dare un ultimatum alla donna, ovvero, le ha detto di voler uscire dal programma con lei a patto che smetta di sentire Arcangelo. Quest’ultimo, così, ha lasciato il centro studio. L’ex spasimante di Gemma, però, ha lasciato anche la registrazione in anticipo per motivi personali e Cinzia ha dato luogo ad una scenata in quanto voleva salutarlo a tutti i costi. La donna è stata al centro di molti attacchi a causa del suo comportamento. Soprattutto Tina Cipollari è stata molto severa nei suoi confronti.

Tornano Giuseppe e Rosanna e nasce un’altra coppia

Maria De Filippi, poi, ha ospitato in studio Giuseppe e Rosanna. I due hanno raccontato che la loro storia stia procedendo a gonfie vele. La donna, poi, ha scritto anche una lettera al suo fidanzato nella quale gli ha detto finalmente di essere anche lei innamorata di lui. Contrariamente a quanto molti si aspettassero, dunque, i due stanno ancora insieme e sono sembrati molto felici. Gianni Sperti, però, ha colto l’occasione per dire a Giuseppe che i due hanno una gara di ballo in sospeso. La conduttrice, così, ha dato loro spazio di scontrarsi e l’esibizione è durata parecchio tempo.

Il blocco successivo è stato dedicato a Giovanni Siciliano, Alessio Pili Stella, Francesca Cruciani e Annamaria. Francesca ha deciso di accettare l’esclusiva di Giovanni, cosa che ha fatto infuriare Alessio che, di fatti, l’ha attaccata in modo piuttosto pesante. Ad ogni modo, la coppia non ha deciso di lasciare il programma insieme, ma nel corso dell’estate hanno intenzione di continuare a sentirsi e frequentarsi in modo da capire se tra di loro possa esserci un prosieguo.

I saluti e la chiusura di questa stagione di UeD

La parte conclusiva della registrazione del 12 maggio di Uomini e Donne, infine, è stata dedicata ai saluti. Come di consueto, si è occupata di questo Tina Cipollari, la quale ha provveduto a menzionare tutti i collaboratori e lo staff di UeD dando luogo ad un siparietto molto divertente. Inoltre, c’è stata anche una dedica a tutti i cani randagi che sono stati salvati in questo anno grazie all’iniziativa promossa dalla redazione del programma. In studio, infatti, sono arrivati anche i padroni di alcuni cani adottati e salvati ed era presente anche un cucciolo. L’appuntamento con Uomini e Donne, dunque, è per la prossima stagione, la quale riprenderà come sempre a settembre con nuove ed esilaranti dinamiche.