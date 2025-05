Nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne, domenica 11 maggio, è avvenuta la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista ha posto fine al suo percorso compiendo una scelta che, in men che non si dica, ha generato un certo sgomento sul web. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, un’altra coppia si è formata, ma ci sono stati anche altri momenti degni di nota, come il ritorno in studio di due protagonisti. Ecco cosa è successo.

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: chi è e cosa e successo

Uomini e Donne sta per volgere al termine, il Trono Classico ha chiuso i battenti nella registrazione di ieri con la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista ha deciso di uscire dalla trasmissione con Cristina Ferrara. La ragazza le ha risposto di sì, dando luogo ad una nuova coppia. Nadia Di Donato è rimasta piuttosto male nello scoprire di non essere stata la scelta di Gianmarco, anche perché molto probabilmente credeva in un epilogo diverso. Durante il confronto, infatti, si è un po’ alterata con il tronista.

In occasione della scelta di Gianmarco, in studio sono arrivati anche i suoi amici, che hanno assistito con partecipazione al grande evento. Per quanto riguarda i look delle due ragazze, invece, Nadia ha scelto un vestito un po’ all’antica, dai toni del blu, mentre Cristina ha optato per un vestito grigio/argento glitterato. Durante la scelta, Tina Cipollari si è schierata contro Nadia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

I dubbi sulla scelta di Gianmarco: qualcosa non torna

Ad ogni modo, la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha destato non poche perplessità. Ultimamente, infatti, sono circolate in rete delle voci secondo le quali il tronista avesse dei contatti all’esterno con Nadia, ragion per cui si era ipotizzato che la ragazza sarebbe stata la sua scelta. Proprio alla luce di tutto questo, c’è chi pensa che, in realtà, il giovane abbia optato per Cristina alla fine proprio per depistare i sospetti su di un presunto accordo con la Di Donato. L’unico intento di Gianmarco, infatti, sarebbe quello di riscontrare il favore del pubblico, in modo da avere successo nel mondo dei social. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

Anticipazioni Trono Over di UeD della registrazione dell’11 maggio: liti, nasce una coppia e ritorni

Passando alle dinamiche del Trono Over di Uomini e Donne, invece, in studio si è formata una nuova coppia, ovvero, Valentina Vitale ed Emanuele. Lei in precedenza usciva con Alessio Pili Stella, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Da un po’, quindi, ha iniziato ad uscire con Emanuele, con cui si è subito trovata bene. In studio, infatti, è stato mandato in onda anche un filmato nel quale si vede una sorpresa che lui le ha fatto a lavoro.

In studio, poi, sono tornati due protagonisti di questa edizione che hanno lasciato il programma un po’ di tempo fa, ovvero, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. Tra i due le cose stanno procedendo a gonfie vele. In merito a Giovanni Siciliano, invece, il cavaliere ha deciso di tornare in trasmissione per Francesca Cruciani. La donna, dopo un po’ di titubanze, ha deciso di accettare di proseguire la conoscenza, dopo aver preso una pausa per capire se tra di loro potesse esserci un futuro.

Infine, poi, al centro dell’attenzione ci sono stati Gemma Galgani e Arcangelo. La donna è andata dal cavaliere dopo la scorsa registrazione per parlargli. Lui, però, è apparso piuttosto schivo, sta di fatto che si è messo anche il cuscino sulla faccia per evitare di parlarle. Tra i due, dunque, pare non ci sia alcuna possibilità di proseguire la conoscenza. Stessa sorte anche per la relazione con Marina. Per contro, invece, il cavaliere sta continuando ad uscire con Cinzia che, tuttavia, sta uscendo e ha baciato anche altri esponenti del parterre.