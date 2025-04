Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è stato più volte messo in discussione. Dopo quanto accaduto durante la registrazione di ieri, che ha portato Francesca Polizzi a dare luogo anche ad uno sfogo sui social, i dubbi sul percorso del tronista stanno diventando sempre più insistenti. In queste ore, a tenere banco sul web è la notizia secondo la quale sembrerebbe che Nadia Di Donato e Gianmarco potrebbero essere d’accordo.

Ecco chi hanno in comune Gianmarco Steri e Nadia Di Donato

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sembra si avvicini. Dopo l’eliminazione spontanea di Francesca, infatti, restano solo Nadia Di Donato e Cristina Ferrara. In tanti sono convinti che il giovane opti proprio per quest’ultima. Questo, non solo perché il ragazzi sembrerebbe più coinvolto dalla corteggiatrice, ma anche perché tra di loro potrebbe esserci un accordo stando ad alcune segnalazioni.

Adesso, però, la situazione è stata ribaltata. Ad essere accusata di aver un accordo tacito e segreto con Gianmarco è stata Nadia. Il sospetto è sorto ad alcuni utenti del web e fan della trasmissione i quali hanno notato che i due hanno una persona in comune, ovvero, il cugino di Nadia. Costui sarebbe amico, o quantomeno conoscente, di Gianmarco.

Contatti e accordi fuori da UeD tra tronista e corteggiatrice? I dubbi

A confermare queste indiscrezioni sono state anche delle foto in cui si vede il tronista giocare a calcio in compagnia proprio del cugino di Nadia. Il fatto che i due abbiano questa persona in comune, dunque, sta spingendo sempre più persone a credere che tra di loro possa esserci un accordo, o comunque dei contatti al di fuori della trasmissioni. Se le cose stessero davvero in questo modo, dunque, bisognerebbe rimangiarsi tutte le accuse mosse in questi mesi contro Cristina, la quale è stata accusata di essere fake e di essersi accordata con il tronista per continuare a stare a UeD incrementando la reciproca visibilità. Non resta che attendere, dunque, per vedere davvero come andrà a finire questo percorso che, purtroppo, non si è rivelato particolarmente lineare sin dal primo momento.