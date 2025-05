Lunedì 5 maggio c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Siamo ormai in dirittura d’arrivo in quanto la stagione di quest’anno del talk show di Maria De Filippi sta per volgere al termine. Domenica prossima, infatti, dovrebbe registrarsi l’ultima puntata. Nel corso della registrazione di ieri, dunque, ci sono stati degli epiloghi per diversi protagonisti. Due coppie del Trono Over hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme per conoscersi al di fuori. Gianmarco Steri, dal canto suo, ha annunciato che nella prossima registrazione effettuerà la sua scelta, ragion per cui si è preparato a trascorrere le esterne di una giornata con entrambe le corteggiatrici. Non sono mancate, però, anche delle discussioni, alcune sfociate anche in lacrime.

Anticipazioni Trono Classico UeD: Gianmarco Steri annuncia la sua scelta

Le anticipazioni della registrazione del 5 maggio di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che al Trono Classico Gianmarco Steri ha annunciato che presto farà la sua scelta. Al momento non è uscito con nessuna delle sue corteggiatrici, in quanto si sta preparando per le esterne di una giornata da fare sia con Cristina Ferrara che con Nadia Di Donato.

In studio le due ragazze hanno commentato l’annuncio del tronista e sono apparse felici, ma al contempo un po’ malinconiche, per la chiusura del percorso. Le due hanno spiegato di aver parlato con le loro rispettive famiglie della scelta e di come potrebbe essere la vita con Gianmarco al di fuori del programma. Entrambe le ragazze hanno mostrato calma e tranquillità, comportamento che è stato notato e apprezzato da Gianni Sperti, il quale si è voluto complimentare con le due per il rispetto che hanno mostrato reciprocamente. Tina Cipollari, invece, ha criticato l’atteggiamento delle due ragazze in quanto si aspettava di vedere in loro un po’ di coinvolgimento e passione in più. Al termine del blocco, poi, Gianmarco ha ballato con tutte e due le sue corteggiatrici.

Spoiler Trono Over Uomini e Donne: due coppie vanno via e dama in lacrime

Passando alle vicende del Trono Over, invece, nella scorsa registrazione di Uomini e Donne ci sono stati due colpi di scena per due coppie. Morena Farfante e Francesco, dopo essersi frequentati per un po’ di tempo, hanno preso la decisione di uscire dalla trasmissione insieme. Successivamente, poi, si è passati anche a Gloria Nicoletti e Guido. Anche loro hanno deciso di uscire dal programma insieme, ma la loro dipartita è stata alquanto diversa. Tutto è partito da una scenata di gelosia di Guido, il quale si è infastidito nel vedere che un cavaliere ha mostrato interesse per Gloria.

Guido è uscito dallo studio dando luogo ad una vera e propria scenata. In seguito, poi, è rientrato e lui e Gloria hanno avuto modo di chiarirsi e, alla fine del dibattito, hanno ritenuto opportuno uscire dalla trasmissione insieme per approfondire la conoscenza lontano dai riflettori. Poi si è passati ad un altro argomento, ovvero, Arcangelo, Marina e Cinzia. Il cavaliere sta continuando ad uscire con entrambe le dame, mentre Gemma Galgani è un capitolo completamente chiuso per lui. Tina Cipollari è intervenuta durante il dibattito ed ha attaccato pesantemente Marina. La donna si è sentita così sotto pressione al punto da scoppiare in lacrime. Alla fine, poi, la donna ha chiesto alla conduttrice di riflettere un po’ in merito alla sua frequentazione con Arcangelo. Alla fine, ha deciso di chiudere con lui e di non vederlo più.