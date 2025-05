Netflix ha in serbo un maggio 2025 ricco di novità per i suoi abbonati, promettendo un mese all’insegna di grandi ritorni, film adrenalinici e documentari esclusivi. La piattaforma ha confezionato una programmazione che spazia tra vari generi, dall’azione al documentario, passando per l’animazione d’autore, il thriller e l’horror. Scopriamo insieme cosa ci attende!

Un calendario da segnare

Allora, agende alla mano, perché si parte subito forte. Il 1° maggio ci darà il benvenuto THE FOUR SEASONS, un titolo che promette di inaugurare la stagione primaverile con il botto, affiancato lo stesso giorno da L’Abbaglio, un film che si preannuncia già come uno di quelli capaci di far discutere. Pochi giorni dopo, l’8 maggio, sarà la volta di PER SEMPRE, seguito a ruota il 9 maggio dalla commedia NONNAS – chissà quante risate ci strapperà! E se siete amanti delle storie che fanno discutere, quelle un po’ provocatorie, segnatevi il 13 maggio per l’arrivo di BAD THOUGHTS. A metà mese, precisamente il 15 maggio, preparatevi a un viaggio nella fantascienza più visionaria con l’attesissimo ritorno di LOVE, DEATH & ROBOTS – Volume 4. Noi non vediamo l’ora, e voi? Il 22 maggio, invece, il mistero si infittisce con il debutto di SIRENS, un titolo che già dal nome evoca atmosfere enigmatiche e suggestive.

Produzioni originali per tutti i gusti

Ma Netflix, come ben sapete, punta moltissimo sulle sue produzioni originali, e maggio non fa eccezione, offrendo una varietà pensata per incontrare i gusti di un pubblico sempre più esigente e trasversale. Vediamo cosa ci aspetta, genere per genere. Per gli amanti dell’adrenalina e della tensione, il 7 maggio segna il ritorno ad alta tensione di Proiettile Vagante 3 – preparatevi a rimanere incollati allo schermo! E non finisce qui, perché il 29 maggio arriverà l’adattamento nordico Dept. Q – Sezione Casi Irrisolti, che promette atmosfere cupe e indagini complesse. Passando al mondo dell’animazione, l’8 maggio vedrà il ritorno della terza stagione del mitologico Blood of Zeus, pronto a regalarci nuove epiche battaglie. E per chi preferisce un’animazione più irriverente e adulta, il 23 maggio torna Big Mouth con la sua ottava stagione – siete pronti per nuove, esilaranti avventure dei nostri adolescenti preferiti? L’universo di Fear Street è pronto ad espandersi ulteriormente; infatti, sempre il 23 maggio, arriva Prom Queen, un nuovo capitolo che sicuramente non deluderà gli appassionati del genere horror, promettendo nuovi brividi e misteri. Infine, per gli amanti del true crime, il 14 maggio sarà disponibile American Manhunt: Osama Bin Laden. Un documentario che, ne siamo certi, offrirà nuovi spunti di riflessione e una ricostruzione dettagliata di una pagina di storia cruciale.

Grandi film e un evento da non perdere

Non solo serie e produzioni originali, perché maggio ci regalerà anche pellicole che hanno già fatto parlare di sé e che meritano la vostra attenzione. Oltre al già citato L’Abbaglio (1° maggio), non possiamo non menzionare il potente The Northman, disponibile dal 7 maggio, un’opera viscerale che ha conquistato la critica. E ancora, il 17 maggio arriverà sulla piattaforma l’iconico Barbie, un film che ha saputo unire pubblico e critica, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Tre opere diversissime tra loro, ma capaci – come sottolinea la stessa Netflix – di celebrare la varietà narrativa e visiva. E tenetevi forte, perché c’è un’altra data da cerchiare in rosso, anche se sconfina leggermente nel mese successivo. Stiamo parlando di un evento globale imperdibile per tutti noi fan: il 1° giugno 2025, alle 01:30 del mattino (ora italiana), Netflix trasmetterà in diretta da Los Angeles un appuntamento esclusivo. Cosa ci aspetta? Rivelazioni su film, serie e giochi, trailer inediti e contenuti in anteprima mondiale! Un’occasione unica per scoprire cosa ci riserverà il futuro della piattaforma, che continua così a investire nella produzione originale e nella sperimentazione di linguaggi.