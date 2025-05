La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una discussione molto accesa tra Giuseppe e Rosanna. Poi c’è stato uno scontro tra Nadia Di Donato e Gianmarco Steri e, infine, si è parlato del Trono di Tina Cipollari. Ecco cosa è successo.

Giuseppe e Rosanna sono d’accordo a Uomini e Donne? Scontro surreale in studio

Nella messa in onda del 9 maggio di Uomini e Donne si è partiti da uno scontro tra Giuseppe e Rosanna. Tra i due le cose non stanno andando bene, sta di fatto che la dama ha ammesso di non nutrire alcun sentimento nei confronti di Giuseppe. Per contro, invece, lui si è detto innamorato. Dinanzi queste confessioni, allora, è stata immediata la reazione degli opinionisti i quali hanno domandato alla donna per quale ragione continuasse ad uscire con il cavaliere malgrado non provi nulla per lui.

Rosanna ha reagito in malo modo ed ha cominciato ad attaccare anche i presenti dicendo che nessuno può forzarla a provare dei sentimenti per un uomo in quanto lei è sempre stata molto lenta nelle relazioni. Gli opinionisti hanno notato un certo livore nella donna di cui non sono riusciti a comprendere il motivo. A lasciare particolarmente basiti, però, è stata la reazione di Giuseppe, il quale è rimasto impassibile accettando passivamente tutti gli sfoghi della donna. Questo, dunque, ha spinto i presenti e gli utenti del web a covare il dubbio che, in realtà, i due abbiano studiato a tavolino tutto questo teatrino. Anche Maria De Filippi è rimasta basita dal comportamento di Giuseppe al punto da chiedergli come facesse a non reagire dinanzi una donna che parla così male della loro relazione. La conduttrice ha ipotizzato che, molto probabilmente, il cavaliere sia troppo preso della donna. Lui, poi, è uscito dallo studio piuttosto arrabbiato e sconsolato.

Nadia Di Donato rientra nello studio di UeD e una coppia verso l’uscita

Successivamente, poi, si è tornati a parlare di Trono Classico in quanto Nadia Di Donato è rientrata in studio per mettere alcune cose in chiaro. La giovane ha ammesso di sentirsi un po’ demotivata in quanto crede che Gianmarco Steri sia interessata a lei solamente dal punto di vista mentale e non fisico. Lui ha provato a smentire le sue parole, ma non è servito a molto.

Dennis e Margherita, dal canto loro, hanno raccontato di essersi trovati molto bene insieme, al punto da apparire particolarmente imbarazzati nel parlare della loro situazione. Dalle loro parole si è evinto che i due siano stati a letto insieme. Dinanzi la domanda esplicita di Gianni Sperti, la dama ha cercato di tergiversare, ma la realtà è apparsa chiara a tutti.

L’addio di Cosimo a Uomini e Donne e la reazione di Tina Cipollari

Quasi al termine della puntata, poi, è rientrato Giuseppe e Maria ha provato a mediare la situazione tra i due. Lui ha continuato a ribadire di essere basito in quanto in privato Rosanna non si è mai comportata in maniera così ostile a lui. Alla fine, poi, la conduttrice ha chiesto ai due di andare a sedere per lasciare spazio a Cosimo, venuto in studio per porre fine al suo percorso. La conduttrice ha informato la Cipollari che questa sarebbe stata l’ultima apparizione di Cosimo in studio in quanto a causa di alcuni impegni di lavoro non può più partecipare alle registrazioni. I due, però, si sono scambiati i numeri di cellulare, in modo da potersi sentire lontano dalle telecamere e, eventualmente, cominciare una relazione.

A conclusione del suo percorso, Cosimo ha deciso di ringraziare tutti i presenti e di mostrare tutta la sua riconoscenza con dei regali piuttosto costosi a tutti. Maria De Filippi è rimasta spiazzata dalla generosità del cavaliere, sta di fatto che l’ha ringraziato più volte dicendo di essere a disagio. Anche Tinì Cansino e Gianni Sperti hanno ringraziato calorosamente il cavaliere tessendo le sue lodi e dicendogli che non avrebbe dovuto spendere così tanto. Tina Cipollari ha ricevuto in dono una borsa molto costosa. La donna ha ringraziato il cavaliere, ma poi si è subito fatta riconoscere chiedendogli quanto avesse speso. Insomma, il Trono di Tina si è concluso con una standing ovation per Cosimo, che si è rivelato un cavaliere a modo, generoso, solare e, soprattutto in grado di stare al gioco.