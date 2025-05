La puntata del 5 maggio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto movimentato inerente Gemma Galgani e Arcangelo. Tra i due si è introdotta da un po’ di tempo anche Marina, verso la quale il cavaliere sembra avere una preferenza. Durante il dibattito, però, ci sono stati degli interventi decisamente particolari di Tina Cipollari, per cui è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi. A seguire, poi, si è passati al Trono Classico e alla decisione di Francesca Polizzi di non partecipare più al programma.

Caos a UeD: Tina dà della ninfomane a Gemma, Gianni accusa Arcangelo di essere vigliacco

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne Gemma Galgani è uscita con Arcangelo. I due hanno trascorso delle ore insieme durante le quali la Galgani ha provato a provocare il cavaliere in più modi. Al termine del filmato, poi, Tina è intervenuta accusando Gemma di essere una “ninfomane”, che non fa altro che provocare gli uomini con cui esce elemosinando le loro attenzioni. Per contro, invece, Arcangelo è apparso piuttosto ritratto.

Dinanzi queste parole, poi, è intervenuta Maria De Filippi, la quale ha provato a placare Tina invitandola a non adoperare dei termini così espliciti, ma ad usare almeno dei sinonimi. L’opinionista, però, non ne ha voluto sapere ed ha continuato il suo sproloquio. Ad ogni modo, Arcangelo ha respinto le accuse dell’opinionista dicendo di non aver inteso le attenzioni di Gemma come delle avances. Successivamente, poi, Arcangelo ha spiegato di essere uscito anche con Marina, con cui si è trovato molto bene. L’uomo è sembrato propendere di più per quest’ultima, sta di fatto che alla fine ha deciso di ballare anche con lei.

Dopo il ballo, poi, Gemma Galgani è scoppiata in lacrime dicendo che non si aspettava di ricevere questo trattamento dal cavaliere. In men che non si dica, poi, la discussione si è spostata su Gemma e Marina. Durante il dibattito la Galgani si è alzata in piedi ed ha inveito contro la dama dandole della falsa. Arcangelo, invece, ha assunto un atteggiamento un po’ neutrale, non esponendosi troppo, per questo Gianni Sperti gli ha dato del vigliacco.

Francesca non si presenta, Gianmarco presenta la madre a Nadia e Cristina

Come già rivelato dalle anticipazioni, nella puntata di oggi di UeD Gianmarco Steri ha appreso che Francesca Polizzi ha deciso di non presentarsi più in puntata. Lui ha detto che avrebbe voluto eliminarla, in quanto sente di essere più avanti con le altre due, ma avrebbe comunque preferito salutare Francesca dal vivo. Successivamente, poi, si è passati alle esterne fatte con Nadia Di Donato e Cristina Ferrara.

Gianmarco ha deciso di presentare sua madre ad entrambe. Cristina è stata molto felice di questo gesto e si è trovata subito a suo agio con la signora, sta di fatto che le ha dato anche del tu. Anche Nadia è stata molto serena e felice dell’incontro. A differenza dell’esterna precedente, però, in questa è scattato anche il bacio. La Ferrara, ovviamente, è rimasta molto male.