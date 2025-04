Oggi, mercoledì 30 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio si ripartirà da dove si era interrotta la messa in onda di ieri pomeriggio, che ha visto al centro dell’attenzione Gemma Galgani, la quale si è trovata a fare i conti con la decisione di Arcangelo di uscire anche con Marina, ma non solo. Particolarmente degno di nota è stato anche il blocco dedicato a Gianmarco Steri, durante il quale c’è stata una sfuriata da parte di Cristina Ferrara. Oggi, però, saranno affrontate altre tematiche.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne del 30 aprile: scontri di fuoco

La puntata di ieri di Uomini e Donne si è conclusa con un siparietto molto movimentato inerente il trono di Gianmarco Steri. Cristina Ferrara, dopo aver manifestato la volontà di andare via, è stata invitata a rientrare dal tronista. Dopo un po’ di polemiche e diverse esortazioni da parte dei presenti, la giovane ha deciso di assecondare la volontà di Steri, rimanendo nel programma. Nella puntata di oggi, dunque, non dovrebbe essere trattato più l’argomento, ma ci si soffermerà sulle dinamiche del Trono Over.

Maria De Filippi chiamerà in causa Isabella e Diego. I due si stanno frequentando da un bel po’ di tempo e le cose tra di loro sono decollate, sta di fatto che hanno avuto anche dei rapporti fisici. L’esternazione di questi particolari, però, ha turbato parecchio la dama che, infatti, in una scorsa puntata ha sbottato contro il cavaliere. Quest’oggi, dunque, vedremo che tra i due ci sarà un nuovo dibattito che renderà il clima piuttosto rovente.

Al centro dell’attenzione, poi, ci saranno anche altre dame e cavalieri del Trono Over e non mancheranno certamente le discussioni.

Uomini e Donne sospeso; in che giorni, quando ritorna e cosa lo sostituirà

Si ricorda che quella di oggi sarà l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, infatti, non andrà in onda né giovedì 1° maggio e neppure venerdì 2 maggio, in quanto sarà sfruttato il ponte della Festa dei Lavoratori per lasciare spazio ad una diversa programmazione. Nella giornata del 1° maggio, in sostituzione di UeD, andranno in onda le soap opera della rete. Nel dettaglio, ci saranno ben cinque episodi di Beautiful, seguiti poi da un doppio appuntamento con The Family. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, invece, Uomini e Donne sarà rimpiazzato da una lunga puntata di The Family. Per Amici, invece, in questa giornata non ci saranno variazioni.