Nel corso della registrazione che si è tenuta ieri a Uomini e Donne, domenica 27 aprile, ci sono stati diversi colpi di scena, tra cui l’uscita dal programma di Giuseppe e Rosanna. I due, inaspettatamente, hanno deciso di concludere la loro esperienza all’interno della trasmissione in modo da approfondire la conoscenza al di fuori. Questa scelta, se da un lato poteva essere prevedibile per Giuseppe, il quale non ha mai nascosto di nutrire un sentimento per la dama, è stata del tutto inattesa per quanto riguarda la dama. Rosanna, infatti, aveva sempre dichiarato di non essere intenzionata a dare l’esclusiva al cavaliere. D’improvviso, però, qualcosa è inaspettatamente cambiato. Subito dopo la registrazione, poi, i due sono stati avvistati insieme, sta di fatto che è disponibile la loro prima foto di coppia, ma non è tutto. Sul loro conto sono già trapelate le prime segnalazioni.

La prima foto di coppia di Giuseppe e Rosanna fuori da Uomini e Donne

Giuseppe e Rosanna sono usciti da Uomini e Donne insieme e attualmente formano una coppia. Stando a quanto riportato da una lettrice di Lollo Magazine, i due sembrano essere felici lontano dai riflettori di UeD. La coppia, infatti, è stata immortalata dopo la registrazione che si è tenuta ieri in un locale a Roma nei pressi del Colosseo.

Stando a quanto emerso da tale scatto, sembra proprio che i due siano felici e sereni, ma soprattutto complici. A quanto pare, dunque, contrariamente a quanto pensano i tanti detrattori della coppia, primi tra tutti gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, Rosanna e Giuseppe pare abbiano trovato realmente una stabilità e una certa sintonia.

Prime segnalazioni su Giuseppe e Rosanna: coppia a scrocco?

Naturalmente, per vedere se questa coppia è realmente sincera è necessario attendere un po’ di tempo, in modo da capire se la relazione andrà avanti oppure no. C’è da dire, infatti, che in queste ore sono già trapelate alcune segnalazioni che stanno gettando delle ombre sulla neo-coppia. Nel dettaglio, secondo quanto riportato da un utente del web che ha beccato la coppia insieme dopo la registrazione di ieri di UeD, i due ci avrebbero subito tenuto a fare presente al titolare del locale presso il quale hanno mangiato di essere dei protagonisti di Uomini e Donne. Questo, dunque, sta spingendo in molti a credere che, in realtà, la loro uscita dal programma, in realtà, sia solo una trovata per fare business e per scroccare servizi gratuiti sfruttando la loro popolarità.

Finale anticipato per UeD? Date ultima puntata e ultime registrazioni

In effetti, Uomini e Donne sta per volgere al termine, quindi è probabile che i due abbiano preferito concludere in questo modo il loro percorso in modo da riscontrare il favore del pubblico da casa. A settembre, poi, potrebbero anche valutare il rientro in trasmissione con la nuova stagione. Si ricorda che la stagione in corso di UeD sta per volgere al termine. La data dell’ultima puntata dovrebbe essere prevista per venerdì 23 maggio, un po’ in anticipo rispetto al solito. Le ultime registrazioni, invece, dovrebbero tenersi già la prossima settimana. Dunque, non resta che attendere per vedere come si concluderanno i percorsi dei protagonisti ancora in corsa per trovare l’amore.