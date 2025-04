Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 23 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 23 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti trovi sotto i riflettori, e non ti accontenti di meno del meglio. Attendiamo con ansia dei favorevoli cambiamenti con l’arrivo di maggio, dato che sarà proprio in questo mese che Venere farà il suo ingresso nel tuo segno zodiacale. Per quanto riguarda la passione, nonostante tu stia vivendo una lunga relazione che potrebbe aver perso un po’ del suo brillio, io prevedo possibilità di rinnovamento. Ciò vale anche per i single, per cui scorgo delle opportunità interessanti.

Oroscopo del Toro

In questo momento, il segno del Toro potrebbe aver concluso determinate situazioni che requirebbero una nuova direzione, forse non in maniera completamente tranquilla. Ad esempio, se un progetto o un piano è stato concluso, è importante focalizzare l’attenzione verso ciò che il futuro riserva. Specialmente i Toro che sono coinvolti in questioni d’amore e che recentemente hanno messo in moglie o hanno dubitato di una storia d’amore, vedranno un recupero in breve tempo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è giunto il momento di mettere in campo la tua determinazione: senti che qualcosa non va, che le tue volontà non vengono rispettate da alcuni individui. L’invito per te è ad agire, specialmente nei primi giorni di Giugno, per trarre il massimo da questo benefico transito di Giove nel tuo segno. Attenzione, però, ci segnala Venere in posizione dissonante che non sono mancate piccole tensioni da superare nell’ambito sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Per i nativi del Cancro, iniziamo con l’influenza positiva della Luna, che crea una fase allettante per ponderare tutte le forme di relazioni, incluse quelle romantiche. Da sottolineare, questo periodo è significativo per gli imprenditori individuali e per coloro che hanno lavorato su un progetto per anni, poiché finalmente si sta per arrivare alla fruizione. In particolare, a partire da giugno, si presenterà un’opportunità che non dovrà essere persa. Molti esclameranno: “Si sono finalmente resi conto del mio valore, è giunto il momento di brillare”.

Oroscopo del Leone

Bene, caro Leone, il tuo cielo segnala un timido sorriso della Fortuna senza l’ostacolo Luna. La vita, sai, per te è un’incessante e vibrante gara di resistenza e con il pallido chiarore di Maggio, la tua prima sfida si presenta nel giardino dell’amore. Aspiro che questa prova non sia nulla di più che una danza d’amore dolce e passionale, perché l’amore vissuto con un acribir di competizione e un’audace dose di orgoglio rischia di far perdere l’equilibrio. Stai vivendo un periodo cruciale, un’opportunità in cui è possibile raggiungere il successo.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, dal punto di vista affettivo, il mese di maggio si preannuncia più chiaro grazie al fatto che Venere non sarà più in posizione sfavorevole. Sul fronte professionale, come avevo anticipato, dal giorno 20 si dovrebbero intravedere alcuni miglioramenti. Spero vivamente che tu possa vivere meno tensioni, sebbene in generale la situazione sembra in via di risoluzione. Permane un certo livello di preoccupazione relativo a pianificazioni future e questioni finanziarie.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, ci avviciniamo ad un momento cruciale per le relazioni nuove e per il sentimento amoroso. Se recentemente hai intrapreso un nuovo percorso affettivo, procedi con cautela. Sarà il mese di maggio a portare un po’ di chiarezza oppure a far emergere ulteriori dubbi. Come sempre, chi è nato sotto il segno della Bilancia aspira a raggiungere la perfezione in ogni aspetto, incluso il lavoro. Tuttavia, ci sono alcune discrepanze nelle tue valutazioni che richiedono attenzione.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, con la Luna ben allineata, è un segno positivo e il periodo continua ad essere favorevole per coloro desiderosi di innovare. Come ho già detto in passato, alcune collaborazioni di lunga data potrebbero essere definitivamente chiuse, specialmente per chi collabora con fornitori o persone esterne al proprio business. Raccomando un controllo delle consistenza di certi rapporti. E l’amore, come procede? Be’, Venere è ancora favorevole. Nel caso avessi qualche individuo che cattura la tua attenzione, non esitare.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, questa può sembrare un periodo di turbolenza e fatica. Giove opposto può generare qualche disaccordo, ma ricorda che riconoscere e gestire queste fasi di cambiamento è fondamentale. Non perdere di vista che le stelle stanno premiando le relazioni di lunga durata.

Oroscopo del Capricorno

Nel mese di giugno, Capricorno, la tua attenzione sarà rivolta verso il lavoro e le cambiamenti che stanno avvenendo nella tua vita. Questo periodo sarà fondamentale per rivedere e rinegoziare i tuoi rapporti e dinamiche sia con i colleghi, sia con i partner. Non dimenticare di riservare un po’ di attenzione anche alla sfera affettiva.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, ti stai avvicinando ad un periodo di trasformazione significativa. Maggio si profila come un mese arricchito di possibilità per le tue relazioni.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, il romantico che è in te è perfettamente a suo posto, tuttavia, devi fare attenzione a non lasciare che si trasformi in tristezza. Per coloro che sono più pieni di risorse, potete aspettarvi concretezza dopo il 9 Giugno. Nel frattempo, sarebbe saggio elaborare un piano strategico per il vostro prossimo futuro.

