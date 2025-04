Il trono di Gianmarco Steri si sta rivelando particolarmente controverso, soprattutto nell’ultimo periodo. Non c’è puntata di Uomini e Donne in cui il tronista non discuta pesantemente con qualche sua corteggiatrice, al punto da determinare anche l’uscita dallo studio di alcune di loro. Adesso, però, a tenere banco sul web è un’altra ipotesi, secondo la quale sembrerebbe che Gianmarco potrebbe aver già compiuto la sua scelta, che ufficializzerà a Uomini e Donne solo a tempo debito. Ma sarà davvero così?

Gianmarco Steri ha già scelto Cristina Ferrara fuori da UeD? Presunto accordo tra i due

Chi sceglierà Gianmarco Steri? A questo punto questa non sembra essere la domanda più pertinente. Sarebbe opportuno chiedersi se Gianmarco si stia comportando in modo sincero oppure no. Sul web, infatti, c’è chi ipotizza che, in realtà, il trono del ragazzo sia una farsa. Tante sono le segnalazioni che sono trapelate sul suo conto e che stanno facendo passare il ragazzo come una persona solo alla ricerca di visibilità e business. Adesso si sta facendo sempre più spazio una teoria clamorosa.

Secondo alcuni utenti del web, il tronista avrebbe già compiuto la sua scelta, la quale sarebbe Cristina Ferrara. I due potrebbero essersi accordati segretamente al di fuori di Uomini e Donne per andare avanti il più possibile, in modo da incrementare la loro popolarità. A confermare in parte questa teoria sono anche i comportamenti delle altre due corteggiatrici.

Le reazioni di Nadia Di Donato e Francesca Polizzi

Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, Nadia Di Donato non ha fatto altro che beffeggiare Cristina, quando la ragazza ha esternato i suoi sentimenti per Gianmarco, in quanto non le crede minimamente. Questo ha causato una brusca discussione tra le due. Steri, dal canto suo, è sembrato credere ad ogni singola parola della ragazza, cosa che sta fomentando ulteriormente i dubbi di chi crede che lui e la Ferrara abbiano un accordo.

In merito a Francesca Polizzi, invece, la ragazza sta rimuovendo dai social tutte le tracce della sua partecipazione a UeD. Questo potrebbe essere un palese segnale di allontanamento della giovane da questa esperienza. Potrebbe anche darsi che la giovane abbia deciso di eliminarsi, ponendo fine alla sua conoscenza con il tronista. Ad ogni modo, il trono di Gianmarco Steri ha davvero un finale già scritto? Il tronista sceglierà Cristina e i due avranno una relazione fugace, che punta solamente alle sponsorizzazioni e alla popolarità? Staremo a vedere.