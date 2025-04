Oggi, lunedì 14 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Si proseguirà da dove si era interrotta la messa in onda di venerdì scorso. Al centro dell’attenzione ci sarà Gianmarco Steri, il quale continuerà a discutere con le sue corteggiatrici. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, ci sarà un nuovo confronto tra Gloria e Sebastiano, che porterà la coppia a prendere una decisione drastica.

Liti accese al Trono Over di Uomini e Donne: Gloria e Sebastiano chiudono

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Gloria e Sebastiano si accomoderanno nuovamente al centro dello studio. Tra i due le cose continueranno a non andare bene a causa di alcune incomprensioni importanti. Ad un certo punto, poi, si parlerà di un gesto della dama nei confronti del cavaliere.

Nello specifico, la donna gli porterà del vino, in riferimento all’esterna che i due hanno fatto un po’ di tempo fa in cui il cavaliere ha proposto alla dama di salire in camera sua con vino e fragole. Purtroppo, però, questo gesto non porterà ad un riavvicinamento tra i due, sta di fatto che decideranno di chiudere definitivamente la conoscenza. Il tutto, ovviamente, sarà corredato da discussioni molto accese.

Francesca sbugiarda Gianmarco a Uomini e Donne

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, ci saranno momenti molto concitati per Gianmarco Steri. Il ragazzo deciderà di portare di nuovo fuori in esterna Nadia e tra i due ci sarà il secondo bacio. Francesca e Cristina, ovviamente, rimarranno molto deluse e avvieranno delle discussioni con il tronista. La Ferrara rivelerà al ragazzo di provare un sentimento per lui, ma a causa dei continui scontri che ci sono, non riesce ad esternarlo come vorrebbe.

Francesca, invece, adopererà un comportamento del tutto differente. La ragazza, infatti, si difenderà dalle accuse del tronista in merito ad alcune sponsorizzazioni di cui si è resa protagonista e accuserà Gianmarco di essere lui il primo a fare business grazie al programma. Il giovane, messo spalle al muro, proverà a difendersi dicendo di aver agito in questo modo solamente per fare un favore ad un amico. Insomma, sembra proprio che il trono di Gianmarco non riesca a trovare una stabilità. Non resta che attendere le prossime puntate per vedere come andrà a finire.