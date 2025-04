Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un momento molto toccante. Durante un confronto a centro studio tra Diego e Isabella, quest’ultima ha detto delle cose che hanno commosso profondamente Sabrina Zago, al punto da spingerla ad avere un crollo emotivo, ma non solo. Ecco cosa è successo.

Isabella mortifica Giuseppe a Uomini e Donne

Tra i vari argomenti che sono stati affrontati durante la puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato anche della storia che pare stia nascendo tra Diego e Isabella. Tra i due c’è stato anche un bacio molto passionale che, in men che non si dica, ha sollevato le polemiche in studio. Invece di scontrarsi con tina Cipollari come al solito, però, stavolta Isabella ha avuto uno screzio molto acceso con Giuseppe.

Il cavaliere sostiene dj essere stato lui ad interrompere la conoscenza con la donna, ma le cose non sarebbe andate in questo modo. La dama, infatti, in studio ha svelato alcuni retroscena sull’uomo. Nello specifico, ha detto che Giuseppe la tartassava ed era troppo invadente ed egocentrico. Una volta addirittura la tenne al telefono un’ora quando lei era insieme a suo figlio. La donna, così, ha iniziato a sbugiardare il cavaliere accusandolo di essere anche piuttosto infantile e poco galante con le donne.

Sabrina si commuove e poi riceve una batosta

Le parole di Isabella hanno scatenato l’applaudo dei presenti, ma non solo. La donna ha difeso anche Sabrina, che ha sofferto molto per Giuseppe. Per tale motivo, Sabrina Zago è scoppiata in lacrime e le due si sono abbracciate. Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di chiedere alla donna il motivo celato dietro quella reazione alquanto spropositata. Ebbene, Sabrina ha risposto dicendo di essere rimasta molto toccata dalle parole di Isabella, anche perché quest’ultima è stata tra le poche a farle anche le condoglianze per la scomparsa della sua mamma avvenuta di recente. Sabrina, così, si è lasciata andare ad un pianto che ha toccato molto i presenti.

Parlando sempre di Sabrina, poi, la donna ha ammesso di essere molto coinvolta da Guido, sta di fatto che si è rifugiata tra le sue braccia durante il momento di commozione. Successivamente, allora, si è parlato dei due e la dama ha ammesso che sta anche valutando di uscire dal programma insieme a lui. Guido, però, nel momento in cui è stato tirato in ballo questo argomento, ha dato delle risposte spiazzanti. Il cavaliere ha ammesso di stare bene con Sabrina, ma al momento non è sicuro che lei sia la persona giusta per lui. Prima di prendere una decisione del genere, infatti, preferisce aspettare un po’ di tempo. Le sue parole, ovviamente, hanno raffreddato di parecchio il clima all’interno dello studio, così come il cuore di Sabrina.