Il trono di Uomini e Donne di Gianmarco Steri si sta rivelando più movimentato del previsto. Stando a quanto trapelato dalla registrazione di ieri, il tronista si è ritrovato nuovamente a discutere con le sue corteggiatrici, cosa che non sembra deporre bene per il suo percorso. Al termine della registrazione in questione, poi, Cristina Ferrara ha detto delle cose alquanto sgradevoli, quasi certamente, rivolte a Gianmarco. Questo, dunque, sta spingendo a credere in un possibile abbandono da parte della ragazza.

Le parole lapidarie di Cristina Ferrara dopo la registrazione di ieri di Uomini e Donne

Gianmarco Steri non sta facendo altro che discutere con le sue corteggiatrici. Che si tratti di Francesca, di Nadia o di Cristina, le liti e le incomprensioni non mancano di certo. Dopo la registrazione di ieri di UeD, però, Cristina ha dato luogo ad uno sfogo piuttosto serio sui social. La ragazza si è limitata a scrivere poche parole che, tuttavia, sono risultate decisamente forti e dure.

Nello specifico, la ragazza ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha scritto che, quando ci si rende conto che la strada intrapresa sia in realtà una recita, allora è il caso di far calare il sipario. Il tempismo con cui la giovane ha pubblicato questo contenuto sta spingendo in tanti a credere che, in realtà, la protagonista abbia voluto lanciare una stoccata contro Gianmarco.

Cristina lascia Gianmarco Steri? Parole criptiche anche da Francesca Polizzi

Nel caso in cui le cose stessero davvero in questo modo, però, sarebbe opportuno che la ragazza lasciasse il percorso a Uomini e Donne. Se Cristina pensa realmente che Gianmarco stia recitando con lei, allora farebbe bene ad andarsene, altrimenti sarebbe davvero assurdo continuare a frequentare una persona di cui si ha così bassa stima e fiducia.

Intanto, anche Francesca Polizzi ha pubblicato una IG Storie alquanto criptica che, tuttavia, ha rimosso dopo poco tempo. La giovane ha fatto riferimento alla necessità di ascoltare il silenzio, in quanto spesso il vero amore arriva sottovoce. Questo contenuto è stato rimosso poco dopo, molto probabilmente per non dare adito ad ulteriori polemiche. Adesso non resta che attendere la registrazione di oggi di Uomini e Donne per vedere come evolverà la situazione.