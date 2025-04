Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 11 aprile rivelano che si partirà dal contenuto di una nuova registrazione. Al centro dell’attenzione ci sarà, per buona parte, Giuseppe, il quale sta conoscendo una nuova dama. Anche Sabrina Zago sarà chiamata in causa e la donna riceverà una brutta notizia.

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi: Giuseppe nel mirino

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne non mancheranno discussioni molto accese. Giuseppe sta frequentando una nuova dama di nome Rosanna. I due racconteranno di essere usciti insieme e di essersi trovati molto bene. Soprattutto il cavaliere ammetterà di essere molto preso dalla dama, al punto da arrivare a sentire una forte spinta interiore. I sentimenti del cavaliere, però, saranno messi in discussione dai presenti in studio.

Soprattutto Gianni Sperti accuserà il cavaliere dicendogli di essere un bugiardo e di star prendendo in giro Rosanna. A suo avviso, infatti, l’unico scopo del cavaliere sarebbe quello di accomodarsi a centro studio e far parlare di sé. Lui, ovviamente, proverà a smentire tutte le accuse, ma le sue parole non si riveleranno convincenti.

Bacio per una coppia e la brutta notizia per Sabrina

Successivamente poi, si parlerà di Diego e Isabella. I due racconteranno cosa è successo nel corso dell’ultima uscita che hanno fatto e sveleranno di essersi baciati. Spaio, poi, A Sabrina Zago. La donna pare abbia finalmente deciso di gettarsi il passato alle spalle e concentrarsi in una nuova conoscenza. Le cose con Guido stanno andando piuttosto bene, sta di fatto che i due appariranno molto felici e complici. A quel punto, allora, Gianni Sperti prenderà la parola per chiedere ai due protagonisti se avessero intenzione di lasciare il programma per approfondire la conoscenza al di fuori. Ebbene, dinanzi questa domanda, Sabrina risponderà che per lei non c’è alcun problema, ma lo stesso non sarà per Guido. La donna, così, si troverò a fare i conti con questa doccia gelata.

Ad un certo punto, poi, si aprirà anche un dibattito tra Sabrina e Giuseppe. La donna ci terrà a precisare di aver messo un punto con il cavaliere. A tal proposito, ammetterà di aver preso la decisione di bloccarlo su tutti i social e di aver dato seguito alle sue intenzioni. Per molti, però, la donna sembrerà ancora abbastanza presa dall’uomo. In studio, così, ci saranno dei diverbi piuttosto accesi.