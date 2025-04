Pechino Express è pronto a tornare con una nuova tappa mozzafiato che promette di sconvolgere gli equilibri delle coppie in gara. Giovedì 10 aprile, lo show ci porterà nel cuore del nord della Thailandia, in un viaggio che si preannuncia tanto sorprendente quanto estenuante. Siete pronti a scoprire cosa attende i nostri viaggiatori?

L’avventura tra Chiang Mai e Tha Ton

La prossima tappa di Pechino Express si snoderà lungo un percorso di 233 km, partendo da Chiang Mai, capitale dell’antico Regno di Lanna. Da qui, le sei coppie rimaste in gara attraverseranno Mae Rim per giungere alla cittadina di Tha Ton, dove li attende il traguardo finale della puntata. Ma non sarà un semplice viaggio: questa tappa è destinata a essere una delle più memorabili e impegnative dell’intera stagione.

Tra paesaggi mozzafiato e prove insolite, i viaggiatori dovranno affrontare una delle sfide più temute dal pubblico e odiate dai partecipanti: la prova dei Sette mostri. Questa consiste nel dover mangiare sette alimenti tipici della tradizione locale, spesso lontani dalle nostre abitudini culinarie. Solo dopo aver svuotato i piatti potranno proseguire il loro cammino verso il tanto ambito Tappeto Rosso finale.

Le coppie in gara e la sfida dei Sette mostri

Le sei coppie ancora in competizione sono pronte a dare il massimo: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Per loro, questa tappa rappresenta un banco di prova cruciale, non solo per la difficoltà delle missioni ma anche per la presenza dei due Libri Rossi, traguardi intermedi che potrebbero rivelarsi decisivi per le sorti della puntata.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La sfida dei Sette mostri è destinata a mettere a dura prova la resistenza fisica e mentale delle coppie. Quali saranno questi famigerati piatti? E chi riuscirà a superare indenne questa prova? È una domanda che tutti ci poniamo con curiosità ed entusiasmo.

Ma le sorprese non finiscono qui: l’ultima parola spetterà alla busta nera, che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno. Questo elemento aggiunge ulteriore suspense al già avvincente format dello show.