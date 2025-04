Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne è andato in onda uno scontro molto acceso tra Tina Cipollari e Isabella. Era da tempo che non si assisteva ad una scena del genere, pertanto, il pubblico è andato in visibilio ed ha iniziato a farsi delle domande in merito a quanto potrebbe essere accaduto tra le due donne dietro le quinte. Ebbene, a svelare qualche indiscrezione a riguardo ci hanno pensato i social.

Tina e Isabella proseguono la lite dietro le quinte di Uomini e Donne

Tina e Isabella non riescono proprio ad andare d’accordo a Uomini e Donne. tra le due è nata un’antipatia reciproca che le porta a scontrarsi in maniera piuttosto pesante, anche per motivi del tutto futili. Questo è ciò che è accaduto durante la puntata di ieri di UeD. A nulla è servito l’intervento degli autori di spegnere il microfono dell’opinionista, in quanto la lite è proseguita anche senza audio udibile da casa.

Ad un certo punto, poi, Tina ha lasciato lo studio e Isabella si è alzata come una furia per inseguire l’opinionista. Maria De Filippi ha preferito andare avanti trattando altri argomenti, in modo da non mandare in onda quanto stesse accadendo dietro le quinte. Sul web, però, sono trapelate delle indiscrezioni a riguardo. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, pare che le due donne siano andate molto vicine ad uno scontro fisico vero e proprio.

Il ruolo di Gianni Sperti nello scontro

Sulla base di quanto emerso, dunque, Tina Cipollari e Isabella pare siano venute quasi alle mani dietro le quinte di Uomini e Donne. La situazione sarebbe stata così surreale al punto da richiedere l’intervento di Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, è andato dietro le quinte per cercare di sedare le due donne e, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, pare che l’opinionista sia stato costretto a rimanere fuori in quanto gli animi delle due donne non si accennavano minimamente a calmarsi.

L’episodio che si è verificato ieri a UeD ha portato una ventata di aria fresca all’interno della trasmissione che, seppur continui a regalare ottimi ascolti a Mediaset, ultimamente sta venendo un po’ meno dal punto di vista dei contenuti e delle dinamiche. Ora non resta che attendere le prossime puntate per vedere cosa succederà tra Tina e Isabella.