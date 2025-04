Chiusi i battenti del Grande Fratello, adesso è tempo di voltare pagina e di concentrarsi su un nuovo reality show. A partire da lunedì 7 aprile, infatti, su Canale 5 andrà in onda The Couple. Si tratta di un programma del tutto nuovo, che si preannuncia essere intriso di novità e di cambiamenti. Alla guida ci sarà Ilary Blasi, la quale ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato alcuni dettagli sul programma.

Ecco come sarà The Couple: le anticipazioni di Ilary Blasi

Cosa c’è da aspettarsi da The Couple, il nuovo reality show di Mediaset? Stando a quanto rivelato da Ilary Blasi nel corso di una recente intervista, pare che si tratterà di una trasmissione innovativa e variegata. La conduttrice ha svelato che sarà nel suo stile, quindi ci sarà tanto divertimento, leggerezza, ma non mancheranno neppure momenti di tensione e di confronto.

In merito alla struttura del gioco, essa è caratterizzata da coppie, le quali si metteranno alla prova per vincere il montepremi finale che ammonta a ben 1 milione di euro. Si tratta di una cifra davvero elevata, che ha spinto la stessa Ilary Blasi ad ammettere che le avrebbe fatto piacere essere tra i concorrenti. La donna ha svelato che le coppie dovranno affrontare delle sfide, che metteranno a dura prova sia il loro fisico, sia la loro mente. Alla fine, poi, vincerà la coppia che riuscirà a superare tutte le prove e a restare unita. Naturalmente, tutto sarà nelle mani del pubblico da casa che, mediante il televoto, deciderà chi potrà rimanere e chi no.

Ilary voleva essere concorrente, ecco in coppia con chi e spoiler sul cast

Il numero di puntate previsto è di 6 e tutte dovrebbero essere caratterizzate da tanti colpi di scena. Nel corso dell’intervista Ilary Blasi ha anche svelato con chi le avrebbe fatto piacere fare coppia all’interno della trasmissione. La donna ha fatto il nome di suo cognato Ivan, il marito della sorella Silvia. Di famoso, invece, le avrebbe fatto piacere partecipare con Nicola Savino, che è sveglio, ironico e competente in materia di dinamiche di gioco.

La conduttrice, poi, non ha esitato a manifestare un po’ di paura che le assale sempre quando sta per iniziare una nuova esperienza lavorativa. Ilary ha ammesso di essere discontinua nel lavoro, ci sono dei lunghi periodi in cui si assenta, per cui, nel momento in cui ritorna, ha sempre l’ansia di non essere all’altezza. Giunti a questo punto, però, non può più tirarsi indietro, quindi, o la va o la spacca.

In merito alla location, invece, Ilary è stata vaga ed ha ammesso che è un segreto. Per scoprire dove saranno relegati i vari concorrenti bisognerà attendere la prima puntata di The Couple di lunedì 7 aprile. Ignoti restano anche tutti i concorrenti ufficiali, tuttavia, sempre TV Sorrisi e Canzoni è riuscito ad anticipare alcuni dei partecipanti. I nomi che sono trapelati fino a questo momento sono: Brigitta e Benedicta Boccolo, Manila Nazzaro in coppia con il marito Stefano Oradei, Thais Wigger, che dovrebbe fare coppia con Elena Barolo e, infine, Jasmine Carrisi e un suo caro amico.