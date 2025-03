Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata il 30 marzo rivelano che ci sono stati momenti molto concitati sia al Trono Classico che a quello Over. Partendo dal primo, Gianmarco Steri ha baciato una corteggiatrice, ma poi ha avuto delle liti molto accese con le altre due ragazze, al punto da decidere di lasciare lo studio. Tra i più grandi, invece, non sono mancate discussioni molto accese. Inoltre, c’è stata un’ennesima gara di ballo che ha coinvolto anche alcuni esponenti di Amici.

Anticipazioni registrazione del 30 marzo di Uomini e Donne: Gianmarco lascia lo studio

Nella scorsa registrazione di UeD, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco Steri è uscito in esterna con Nadia e i due si sono baciati. In studio, però, sono scoppiate delle discussioni con Cristina e Francesca in quanto il tronista ha accusato le due ragazze di non aver avuto alcuna reazione al bacio. Le giovani si sono difese dicendo di non poter avere reazioni a comando, altrimenti sarebbero false.

Gianmarco ha litigato molto con Francesca, sia in esterna sia in studio, anche a causa di alcune segnalazioni che sono trapelate attraverso i social in questo periodo. Al termine della discussione, Gianmarco si è infuriato ed ha lasciato lo studio prima che terminassero le riprese. Maria De Filippi ha fatto uscire anche le tre corteggiatrici, ma non si sa se le ragazze siano andate dal tronista per un chiarimento.

Spoiler UeD: gara di ballo e Cosimo al verde

Passando al Trono di Tina Cipollari, invece, la donna è andata a Madrid con Cosimo. I due si sono dati da fare con spese folli in negozi molto costosi, al punto che la conduttrice ha invitato il corteggiatore a darsi una calmata e a non spendere tutti questi soldi per Tina. Lui ha ammesso di aver esagerato, quindi ha iniziato a fare un po’ di conti per capire se economicamente sia in grado di proseguire la conoscenza con la Cipollari.

Spazio, poi, ad una nuova gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. Per l’occasione, i due hanno inviato due ballerine per farsi accompagnare. Giuseppe ha portato una persona di sua conoscenza, mentre l’opinionista si è fatto aiutare da Rossella Brescia. A giudicare i due protagonisti è stata una giuria speciale proveniente direttamente da Amici, ovvero, i professori Umberto, Isabel e Francesca Tocca. A vincere la sfida è stato, ancora una volta, Gianni.

Lite accesa tra Tina e Isabel: cosa è successo al Trono Over

In merito alle dinamiche del Trono Over, infine, ci sono stati momenti molto concitati. Tina ha discusso pesantemente con Isabel, al punto da lasciare lo studio ed essere inseguita dalla dama. L’opinionista ha sbottato ed ha invitato la redazione a non permettere a nessuno di seguirla quando esce dallo studio. Vincenzo e Agnese, dal canto loro, hanno deciso di chiudere la conoscenza dopo svariate discussioni.

Stessa sorte anche per Gloria e Sebastiano. Quest’ultimo, però, ha provato ad infangare la dama portando alla luce degli episodi che hanno fatto passare per poco di buono la donna. Il comportamento del cavaliere è stato pesantemente condannato da Gianni Sperti. Gemma Galgani è uscita in esterna con un nuovo cavaliere. Lui è apparso molto affettuoso e interessato, mentre lei fredda e distaccata. Tina ha colto l’occasione per attaccare la dama a causa dei suoi atteggiamenti. Gemma, inoltre, si è mostrata interessata ad un nuovo uomo arrivato nella registrazione di ieri di Uomini e Donne. I due, infatti, hanno ballato anche insieme. Sabrina è uscita con un nuovo spasimante e tra i due c’è stato un bacio. Maria ha chiesto alla donna cosa farebbe se Giuseppe si rifacesse vivo con lei e la dama ha detto che lo respingerebbe.