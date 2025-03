In vista della finale del Grande Fratello, prevista per lunedì 31 marzo, i concorrenti dovrebbero mostrare un animo più sereno, ma così non è. In queste ore, infatti, a rendere il clima incandescente in casa sono state Helena Prestes e Chiara Cainelli. Nello specifico, quest’ultima ha fatto una domanda alla coinquilina che non è stata affatto apprezzata da lei, ragion per cui ha dato luogo ad una risposta decisamente spropositata.

Alterco sgradevole tra Helena e Chiara al GF: la Prestes antipatica

Nella casa del Grande Fratello c’è stato uno scontro acceso tra Helena Prestes e Chiara Cainelli. Il clima nella casa era sereno e disteso, sta di fatto che alcuni concorrenti stavano chiacchierando e fantasticando su cosa accadrà alla finale. Ad un certo punto, poi, Chiara si è rivolta ad Helena e, per coinvolgerla nel discoro, le ha chiesto chi vorrebbe sfidare tra Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Ebbene, dinanzi questa domanda, la Prestes ha reagito molto male.

In particolare, la ragazza ha replicato seccata dicendo alla coinquilina che questo non fosse affare suo. Chiara è rimasta spiazzata, sta di fatto che non è riuscita a credere alle sue orecchie, al punto da chiedere alla compagna d’avventura di ripetere, in quanto forse aveva frainteso. Ebbene, in modo sprezzante e poco garbato, Helena ha ripetuto la stessa frase.

La Cainelli spiazzata dal comportamento di Helena: lo sfogo

La Cainelli non ha saputo cosa rispondere, in quanto non si aspettava una reazione del genere da parte della coinquilina, considerando che la sua sia stata una domanda del tutto innocua. Helena, però, si è difesa dicendo di non essere tenuta e obbligata a rispondere alle sue domande, specie perché tra di loro non c’è alcun rapporto di amicizia. Nel discorso, poi, si è intromesso anche Lorenzo Spolverato, il quale ha accusato la Prestes di tirarsela davvero parecchio.

La modella, però, non è sembrata scalfita dalle critiche dei concorrenti, sta di fatto che ha continuato a mantenere la sua posizione. Chiara, poi, in un secondo momento si è sfogata con alcune coinquiline ed ha ammesso di essere rimasta davvero male in quanto ha reputato il comportamento della giovane davvero antipatico e inopportuno. Lorenzo, però. ha invitato la ragazza a non dare peso ad Helena, tanto tra poco questa esperienza volgerà al termine nessuno sarà più tenuto ad avere dei rapporti con la Prestes. Chiara ha ascoltato, ma ha ammesso di non riuscire a comportarsi così in quanto non rientra nel suo carattere. A quanto pare, ce ne saranno da vedere delle belle nell’ultima puntata del GF di lunedì.